Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό, παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό, παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βαρθολομιό Ηλείας το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) και σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την κατάσβεση συνδράμουν ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε λιοστάσι.
Δείτε φωτογραφίες του PatrisNews:
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την κατάσβεση συνδράμουν ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε λιοστάσι.
Λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε, εστάλη μήνυμα του 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 12.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Το ΕΣΚΕΔΙΚ καθ' όλη τη διάρκεια της κατάσβεσης λαμβάνουν συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Δείτε φωτογραφίες του PatrisNews:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα