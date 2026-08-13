Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό, παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βαρθολομιό Ηλεία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό, παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό, παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βαρθολομιό Ηλείας το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) και σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν  32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.  Την κατάσβεση συνδράμουν ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε λιοστάσι.

Λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε, εστάλη μήνυμα του 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 12. 


Το ΕΣΚΕΔΙΚ καθ' όλη τη διάρκεια της κατάσβεσης λαμβάνουν συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

 
Κλείσιμο


Δείτε φωτογραφίες του PatrisNews
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό, παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό, παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό, παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
UPD:

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης