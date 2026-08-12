Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Επιτέλους διακοπές, έγραψε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής
Φωτογραφίες από το σπίτι του στο Αίγιο, όπου κάνει διακοπές δημοσίευσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Μπορεί σε χιουμοριστικά σκετς που είχε κάνει στο παρελθόν να δήλωνε... Μεθανιώτης κάνοντας διάσημη την λουτρόπολη της Τροιζηνίας, αλλά στην πραγματικότητα κατάγεται από προάστιο του Αιγίου.
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και επέλεξε να επισκεφτεί το χωριό του, στον Άγιο Γεώργιο Ροδοδάφνης. Μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους του σημεία από το εσωτερικό του σπιτιού, την αυλή, αλλά και τον χώρο όπου βρίσκεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο σε λαδί χρώμα.
«Επιτέλους διακοπές» σημείωσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη λεζάντα της δημοσίευσής του, παρουσιάζοντας το δικό του καλοκαίρι στον τόπο καταγωγής του.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και επέλεξε να επισκεφτεί το χωριό του, στον Άγιο Γεώργιο Ροδοδάφνης. Μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους του σημεία από το εσωτερικό του σπιτιού, την αυλή, αλλά και τον χώρο όπου βρίσκεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο σε λαδί χρώμα.
«Επιτέλους διακοπές» σημείωσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη λεζάντα της δημοσίευσής του, παρουσιάζοντας το δικό του καλοκαίρι στον τόπο καταγωγής του.
Δείτε την ανάρτησή του
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