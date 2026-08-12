Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
GALA
Φάνης Λαμπρόπουλος Αίγιο Διακοπές Σπίτι

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του

Επιτέλους διακοπές, έγραψε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ιωάννα Μαρίνου
129 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από το σπίτι του στο Αίγιο, όπου κάνει διακοπές δημοσίευσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Μπορεί σε χιουμοριστικά σκετς που είχε κάνει στο παρελθόν να δήλωνε... Μεθανιώτης  κάνοντας διάσημη την λουτρόπολη της Τροιζηνίας, αλλά στην πραγματικότητα κατάγεται από προάστιο του Αιγίου.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και επέλεξε να επισκεφτεί το χωριό του, στον Άγιο Γεώργιο Ροδοδάφνης. Μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους του σημεία από το εσωτερικό του σπιτιού, την αυλή, αλλά και τον χώρο όπου βρίσκεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο σε λαδί χρώμα.

«Επιτέλους διακοπές» σημείωσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη λεζάντα της δημοσίευσής του, παρουσιάζοντας το δικό του καλοκαίρι στον τόπο καταγωγής του.

Δείτε την ανάρτησή του


Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει διακοπές στο χωριό του στο Αίγιο και δείχνει φωτογραφίες από το σπίτι του
Ιωάννα Μαρίνου
129 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης