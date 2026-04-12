O Ρέιφ Φάινς αποκάλυψε ποια ηθοποιός θα ήθελε να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη νέα σειρά Χάρι Πότερ
O Ρέιφ Φάινς αποκάλυψε ποια ηθοποιός θα ήθελε να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη νέα σειρά Χάρι Πότερ
Ο ηθοποιός δήλωσε πως είναι απίθανη η επιστροφή του στον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά του HBO
Τον όνομα της ηθοποιού, που θα ήθελε να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη νέα σειρά Χάρι Πότερ, αποκάλυψε ο Ρέιφ Φάινς.
Ο ηθοποιός δήλωσε κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή «The Claudia Winkleman Show» την Παρασκευή 10 Απριλίου, ότι δεν θεωρεί πιθανή την επιστροφή του στον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά του HBO, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η Τίλντα Σουίντον θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανική επιλογή.
Αρχικά, ξεκαθάρισε πως η δική του συμμετοχή στη σειρά ταινιών έχει ολοκληρωθεί: «Θυμάμαι ότι με είχαν ρωτήσει μόλις είχαμε ολοκληρώσει τη σειρά ταινιών, πριν από κάποια χρόνια για τον ρόλο που έκανα και είχα πει: “Ναι, θα το ήθελα πολύ να τον επαναλάβω”, αλλά δεν προέκυψε κάτι και νομίζω ότι αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ωστόσο, θα σας πω ότι κάπου αναφέρθηκε το όνομα της Τίλντα Σουίντον ως πιθανής υποψήφιας και πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετική».
Το όνομα της Σουίντον έχει πράγματι ακουστεί για τον ρόλο, μαζί με εκείνο του Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος ωστόσο διέψευσε τα σχετικά σενάρια. Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», δήλωσε: «Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής, οπότε καλή τύχη σε όποιον αναλάβει αυτόν τον ρόλο».
Ο Ρέιφ Φάινς είχε εκφραστεί θετικά για τον Κίλιαν Μέρφι και σε παλαιότερη συνέντευξή του, τον Δεκέμβριο του 2024, στην εκπομπή «Watch What Happens Live», όπου είχε πει: «Ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια εξαιρετική πρόταση. Θα ήμουν απόλυτα υπέρ». Η πρώτη σεζόν της σειράς Χάρι Πότερ του HBO αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα.
Ο ηθοποιός δήλωσε κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή «The Claudia Winkleman Show» την Παρασκευή 10 Απριλίου, ότι δεν θεωρεί πιθανή την επιστροφή του στον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά του HBO, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η Τίλντα Σουίντον θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανική επιλογή.
Ralph Fiennes on if he would reprise his #HarryPotter role as Voldemort:— Variety (@Variety) April 11, 2026
“I remember being asked the question once we’d shot the total film series, would I reprise the part, and this was some years ago. I said, ‘Yes, I’d love to.' But then nothing’s happened and I think that… pic.twitter.com/EbLeev3105
Το όνομα της Σουίντον έχει πράγματι ακουστεί για τον ρόλο, μαζί με εκείνο του Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος ωστόσο διέψευσε τα σχετικά σενάρια. Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», δήλωσε: «Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής, οπότε καλή τύχη σε όποιον αναλάβει αυτόν τον ρόλο».
Ο Ρέιφ Φάινς είχε εκφραστεί θετικά για τον Κίλιαν Μέρφι και σε παλαιότερη συνέντευξή του, τον Δεκέμβριο του 2024, στην εκπομπή «Watch What Happens Live», όπου είχε πει: «Ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια εξαιρετική πρόταση. Θα ήμουν απόλυτα υπέρ». Η πρώτη σεζόν της σειράς Χάρι Πότερ του HBO αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα