Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκλεισε τα 61: Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια
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Στράτος Τζώρτζογλου Γενέθλια

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκλεισε τα 61: Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια

Είναι τόσο όμορφο να ζεις, έγραψε ο ηθοποιός

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκλεισε τα 61: Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 61 έκλεισε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναφέροντας με αφορμή τα γενέθλιά του, ότι προτιμά να μετρά την ηλικία του με τους φίλους που έχει δίπλα του και όχι με τα χρόνια που περνούν.

Ο ηθοποιός έκανε την Τετάρτη 5 Αυγούστου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας μερικές προσωπικές φωτογραφίες του από διακοπές. Μέσω της λεζάντας της δημοσίευσής του, ο Στράτος Τζώρτζογλου τόνισε ότι εστιάζει στις ευχάριστες εμπειρίες που έχει βιώσει μέχρι σήμερα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι τόσο όμορφο να ζεις». Παράλληλα, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς του φίλους για τις ευχές που του έστειλαν.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός έγραψε: «Σήμερα γενέθλια. Γιορτάζω τις γλυκόπικρες αποχρώσεις των στιγμών της ζωής μου, του ουράνιου τόξου του ταξιδιού μου. Μετρώ τη ζωή μου με τα χαμόγελα, όχι με τα δάκρυα. Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια.  Και αφήνω την καρδιά μου να πετάξει ψηλά. Είναι τόσο όμορφο να ζεις, να ζεις, να ζεις. Καινούρια δεκαετία ξημερώνει, καινούρια ελπίδα κι όλος ο κόσμος είναι ένας κήπος που με περιμένει. Την άκρη, άκρη του ουρανού να πιάσω να φτάσω ως την άλλη πλευρά του ήλιου, να ζήσω με το φως. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας».

Δείτε την ανάρτησή του


Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκλεισε τα 61: Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια
Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκλεισε τα 61: Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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