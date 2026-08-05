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Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Με διάφανη φούστα και μαύρο εσώρουχο σε έξοδό της στο Μαλιμπού
GALA
Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφάνιση

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Με διάφανη φούστα και μαύρο εσώρουχο σε έξοδό της στο Μαλιμπού

Η τραγουδίστρια εθεάθη με έναν άντρα να περπατούν μαζί στον δρόμο

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Με διάφανη φούστα και μαύρο εσώρουχο σε έξοδό της στο Μαλιμπού
Ιωάννα Μαρίνου
Με μία τολμηρή εμφάνιση απαθανατίστηκε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Μαλιμπού, φορώντας διάφανη φούστα και μαύρο εσώρουχο.

Η 44χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια εθεάθη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου σε έξοδό της για φαγητό, συνοδευόμενη από έναν άντρα, να περπατούν μαζί στον δρόμο. Η Σπίαρς επέλεξε μια ροζ φούστα από δαντέλα πάνω από ένα μαύρο εσώρουχο, την οποία συνδύασε με λευκό τοπ και μακρυμάνικο μπλουζάκι που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μικρή τσάντα Louis Vuitton, γάντια, μαύρο choker, γυαλιά ηλίου και μαύρες καουμπόικες μπότες. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαινόταν χαλαρή κατά τη διάρκεια της εξόδου με τον φίλο της, ο οποίος φορούσε λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι.

Δείτε φωτογραφίες

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Με διάφανη φούστα και μαύρο εσώρουχο σε έξοδό της στο Μαλιμπού
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Με διάφανη φούστα και μαύρο εσώρουχο σε έξοδό της στο Μαλιμπού

Φωτογραφίες: luis / X17 / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου

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