Η Μισέλ Φάιφερ εξήγησε γιατί δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει ποτέ ξανά σε ταινία
Η Μισέλ Φάιφερ εξήγησε γιατί δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει ποτέ ξανά σε ταινία
Η68χρονη ηθοποιός φαίνεται πως είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο
Μια μεγάλη αλλαγή στη σχέση της με τον κινηματογράφο ετοιμάζεται να κάνει η Μισέλ Φάιφερ, εξηγώντας τον λόγο που δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει ποτέ ξανά σε ταινία.
Η Η68χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι έχει αποκτήσει μια νέα εκτίμηση για τα τηλεοπτικά πρότζεκτ με μεγάλα καστ, μετά τη φετινή συμμετοχή της σε δύο σειρές: Margo’s Got Money Troubles και The Madison. Έτσι, αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα σε στη μεγάλη οθόνη με κεντρικό ρόλο.
«Δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω ποτέ ξανά σε ταινία, το ορκίζομαι στον Θεό. Θέλω μόνο να συμμετέχω σε έργα με πολλούς ηθοποιούς. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, το αγαπώ τόσο πολύ», δήλωσε η Φάιφερ την Κυριακή 2 Αυγούστου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του The Hollywood Reporter με τίτλο THR x Apple TV’s Leading the Narrative: The Women of Apple TV.
Μεγάλο μέρος του ενθουσιασμού της Μισέλ Φάιφερ προήλθε από την εμπειρία της στα γυρίσματα της σειράς Margo’s Got Money Troubles, της τηλεοπτικής μεταφοράς του ομώνυμου μπεστ σέλερ μυθιστορήματος της Rufi Thorpe. «Έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από τις γυναικείες ερμηνείες στην τηλεόραση και ειλικρινά πιστεύω ότι πραγματικά έχουν κατακτήσει την τηλεόραση» είπε για τη σειρά.
Η πρώτη σεζόν του Margo’s Got Money Troubles είναι διαθέσιμη στο Apple TV. Η Φάιφερ πρωταγωνιστεί επίσης στη σειρά The Madison, η οποία προβάλλεται μέσω του Paramount+.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Η68χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι έχει αποκτήσει μια νέα εκτίμηση για τα τηλεοπτικά πρότζεκτ με μεγάλα καστ, μετά τη φετινή συμμετοχή της σε δύο σειρές: Margo’s Got Money Troubles και The Madison. Έτσι, αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα σε στη μεγάλη οθόνη με κεντρικό ρόλο.
«Δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω ποτέ ξανά σε ταινία, το ορκίζομαι στον Θεό. Θέλω μόνο να συμμετέχω σε έργα με πολλούς ηθοποιούς. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, το αγαπώ τόσο πολύ», δήλωσε η Φάιφερ την Κυριακή 2 Αυγούστου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του The Hollywood Reporter με τίτλο THR x Apple TV’s Leading the Narrative: The Women of Apple TV.
Michelle Pfeiffer Explains Why She "Never Wants to Star in Another Movie" https://t.co/k6mfO0g2Re— The Hollywood Reporter (@THR) August 3, 2026
Η πρώτη σεζόν του Margo’s Got Money Troubles είναι διαθέσιμη στο Apple TV. Η Φάιφερ πρωταγωνιστεί επίσης στη σειρά The Madison, η οποία προβάλλεται μέσω του Paramount+.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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