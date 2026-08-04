Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων μετά την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα: Δυσφορία για την πολιτική Σάντσεθ, ο ελληνικός αστερίσκος για τις έκτακτες κρίσεις
Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων μετά την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα: Δυσφορία για την πολιτική Σάντσεθ, ο ελληνικός αστερίσκος για τις έκτακτες κρίσεις
Κανείς όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα και να ακυρώσει εν τοις πράγμασι τη Συνθήκη Σένγκεν, καθώς αυτό που συνέβη στην Ισπανία, αύριο θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε αλλού
Το να συνέρχονται έστω και δια τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι υπουργοί τον Αύγουστο δεν είναι κάτι σύνηθες, θα συμβεί όμως σήμερα καθώς οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης καλούνται να συζητήσουν τις εξελίξεις στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα με τη μαζική εισβολή μεταναστών από μέρους του Μαρόκο.
Και μπορεί στο μέτωπο να παρατηρείται ύφεση και να έχουν επιστραφεί στο Μαρόκο δεκάδες χιλιάδες από όσους επιχείρησαν να τύχουν ευμενούς αντιμετώπισης από την κυβέρνηση Σάντσεθ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ανησυχία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο προεδρεύων Ιρλανδός υπουργός και από ελληνικής μεριάς μετέχει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η ισπανική πλευρά θα κάνει μια ενημέρωση για τα του πεδίου, ενώ θα τοποθετηθεί εν συνεχεία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης. Εν συνεχεία τον λόγο θα πάρουν υπουργοί κρατών-μελών και ο ρόλος της Ελλάδας στη συζήτηση είναι βαρύνων για μια σειρά από λόγους. Αφενός, είναι χώρα πρώτης υποδοχής, αφετέρου κλήθηκε και πέρυσι να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση με την άφιξη χιλιάδων μεταναστών από τη Λιβύη στα παράλια της Κρήτης. Αποτέλεσμα τότε να διακοπεί για ένα τρίμηνο η διαδικασία υποβολής αιτημάτων ασύλου και στη συνέχεια να αυστηροποιηθεί έτι περαιτέρω το πλαίσιο για τους αιτούντες άσυλο, σε μια λογική αποθάρρυνσης όσων ξέρουν ότι δεν θα το πάρουν, αλλά κάνουν εντούτοις το ταξίδι.
Όπως περιγράφει αρμόδια πηγή, στις τάξεις των Ευρωπαίων υπουργών κυριαρχεί δυσφορία για την πολιτική ανοιχτών συνόρων της κυβέρνησης Σάντσεθ που είχε ως αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών τα τελευταία χρόνια. Κανείς όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα και να ακυρώσει εν τοις πράγμασι τη Συνθήκη Σένγκεν, καθώς αυτό που συνέβη στην Ισπανία, αύριο θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε αλλού. Σε αυτό το πνεύμα και η Ρώμη που είναι στα μαχαίρια με την ισπανική κυβέρνηση φαίνεται ότι κάνει ένα βήμα πίσω ως προς τη μονομερή αναστολή της Συνθήκης.
Η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση με καθαρές θέσεις, αλλά και με όπλο τη σημαντική μείωση των ροών φέτος, ειδικά τον Ιούλιο, προς την Κρήτη. Το μέτωπο του Αιγαίου είναι ούτως ή άλλως σε ύφεση και η συνεργασία με την Τουρκία σε αυτή την κατεύθυνση εκβαίνει θετικά. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα της Αθήνας είναι ότι πρέπει να εκλείπουν παράγοντες που καθιστούν τις ευρωπαϊκές χώρες θελκτικές για πάσης φύσεως μετανάστες, ενώ έχει ούτως ή άλλως γραμμή για σκληρότερη φύλαξη των συνόρων και περισσότερες απελάσεις. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία και Δανία συζητούν άλλωστε και τη δημιουργία του πρώτου κέντρου μεταναστών εκτός Ε.Ε., με βασικές υποψήφιες τη Ρουάντα και την Ουγκάντα.
Πάντως, όπως πληροφορείται το protothema.gr, ο κ. Πλεύρης αναμένεται να κάνει μια κρίσιμη νύξη, επισημαίνοντας ότι η κρίση της Θέουτα ανέδειξε αδυναμίες στο Σύμφωνο Μετανάστευσης της Ε.Ε. που είναι λειτουργικό σε κανονικές συνθήκες, αλλά ακυρώνεται εν τοις πράγμασι σε συνθήκες κρίσης - κάτι που ανέδειξε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στο Politico σήμερα Τρίτη λίγες ώρες πριν την τηλεδιάσκεψη. Το θέμα βεβαίως αναμένεται να τεθεί σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό σε δεύτερο χρόνο, αν και η κατάσταση που επικράτησε στο πεδίο και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πρώτης υποδοχής απαιτεί μια προσαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου στα νέα δεδομένα των έκτακτων κρίσεων.
Και μπορεί στο μέτωπο να παρατηρείται ύφεση και να έχουν επιστραφεί στο Μαρόκο δεκάδες χιλιάδες από όσους επιχείρησαν να τύχουν ευμενούς αντιμετώπισης από την κυβέρνηση Σάντσεθ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ανησυχία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο προεδρεύων Ιρλανδός υπουργός και από ελληνικής μεριάς μετέχει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η ισπανική πλευρά θα κάνει μια ενημέρωση για τα του πεδίου, ενώ θα τοποθετηθεί εν συνεχεία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης. Εν συνεχεία τον λόγο θα πάρουν υπουργοί κρατών-μελών και ο ρόλος της Ελλάδας στη συζήτηση είναι βαρύνων για μια σειρά από λόγους. Αφενός, είναι χώρα πρώτης υποδοχής, αφετέρου κλήθηκε και πέρυσι να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση με την άφιξη χιλιάδων μεταναστών από τη Λιβύη στα παράλια της Κρήτης. Αποτέλεσμα τότε να διακοπεί για ένα τρίμηνο η διαδικασία υποβολής αιτημάτων ασύλου και στη συνέχεια να αυστηροποιηθεί έτι περαιτέρω το πλαίσιο για τους αιτούντες άσυλο, σε μια λογική αποθάρρυνσης όσων ξέρουν ότι δεν θα το πάρουν, αλλά κάνουν εντούτοις το ταξίδι.
Όπως περιγράφει αρμόδια πηγή, στις τάξεις των Ευρωπαίων υπουργών κυριαρχεί δυσφορία για την πολιτική ανοιχτών συνόρων της κυβέρνησης Σάντσεθ που είχε ως αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών τα τελευταία χρόνια. Κανείς όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα και να ακυρώσει εν τοις πράγμασι τη Συνθήκη Σένγκεν, καθώς αυτό που συνέβη στην Ισπανία, αύριο θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε αλλού. Σε αυτό το πνεύμα και η Ρώμη που είναι στα μαχαίρια με την ισπανική κυβέρνηση φαίνεται ότι κάνει ένα βήμα πίσω ως προς τη μονομερή αναστολή της Συνθήκης.
Η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση με καθαρές θέσεις, αλλά και με όπλο τη σημαντική μείωση των ροών φέτος, ειδικά τον Ιούλιο, προς την Κρήτη. Το μέτωπο του Αιγαίου είναι ούτως ή άλλως σε ύφεση και η συνεργασία με την Τουρκία σε αυτή την κατεύθυνση εκβαίνει θετικά. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα της Αθήνας είναι ότι πρέπει να εκλείπουν παράγοντες που καθιστούν τις ευρωπαϊκές χώρες θελκτικές για πάσης φύσεως μετανάστες, ενώ έχει ούτως ή άλλως γραμμή για σκληρότερη φύλαξη των συνόρων και περισσότερες απελάσεις. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία και Δανία συζητούν άλλωστε και τη δημιουργία του πρώτου κέντρου μεταναστών εκτός Ε.Ε., με βασικές υποψήφιες τη Ρουάντα και την Ουγκάντα.
Πάντως, όπως πληροφορείται το protothema.gr, ο κ. Πλεύρης αναμένεται να κάνει μια κρίσιμη νύξη, επισημαίνοντας ότι η κρίση της Θέουτα ανέδειξε αδυναμίες στο Σύμφωνο Μετανάστευσης της Ε.Ε. που είναι λειτουργικό σε κανονικές συνθήκες, αλλά ακυρώνεται εν τοις πράγμασι σε συνθήκες κρίσης - κάτι που ανέδειξε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στο Politico σήμερα Τρίτη λίγες ώρες πριν την τηλεδιάσκεψη. Το θέμα βεβαίως αναμένεται να τεθεί σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό σε δεύτερο χρόνο, αν και η κατάσταση που επικράτησε στο πεδίο και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πρώτης υποδοχής απαιτεί μια προσαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου στα νέα δεδομένα των έκτακτων κρίσεων.
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