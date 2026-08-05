Στάση για ανάσες στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,18% μετά από το διήμερο κερδοφόρο σερί

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Eλεγχόμενες ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από ένα διήμερο, που η αγορά ξεπέρασε το ορόσημο των 2.600 μονάδων και αντιμετώπισε τις προσωρινές ενδοσυνεδριακές πιέσεις.Το θετικό κλίμα με φόντο τις προσδοκίες συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και εξαιτίας των ισχυρών εταιρικών κερδών εξακολουθεί να συντηρείται, ωστόσο είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και κατοχυρώσεις κερδών.Ο Γενικός Δείκτης, μετά από δύο σερί συνεδριάσεις στο πράσινο,. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,52%, ο Mid Cap κέρδισε 1% και ο τραπεζικός δείκτης δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με πτώση 1,54%.Ακόμα, ο τζίρος έκλεισε στα 305 εκατ. ευρώ με την αξία των πακέτων να διαμορφώνεται στα 30 εκατ. ευρώ.Στο ταμπλό τις σημαντικότερες απώλειες μέτρησε η Πειραιώς (-1,07%), η Eurobank (-2,05%), η Alpha Bank (-1,11%), η ΕΤΕ (-1,76%), η Τράπεζα Κύπρου (-2,02%) και ο ΟΤΕ (-2,31%). Αντίθετα, στήριξη σε όλη τη συνεδρίαση προσέφεραν η ΑΒΑΞ (+3,51%), η Coca Cola (+2,46%), η ΔΕΗ (+1,34%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,50%) και ο ΑΔΜΗΕ (+3,92%).Yπενθυμίζεται πως χθες, ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε το αρνητικό ξεκίνημα της συνεδρίασης και, μετά από ένα νευρικό πρώτο μισό, επιτάχυνε ανοδικά, κλείνοντας στο υψηλό ημέρας, στις 2.628,73 μονάδες, με κέρδη 0,65%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 270 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 100 συνεδριάσεων (312 εκατ. ευρώ).Όσον αφορά τις εισηγμένες, η Cenergy Holdings ανακοίνωσε χθες ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο με τα προσαρμοσμένα EBITDA να αυξάνονται κατά 26% σε 216 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,15 δισ. ευρώ (+13%). Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε επίσης καθαρά κέρδη 131 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Παράλληλα ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η συνολική διανομή στους μετόχους θα μπορούσε να φθάσει έως και το 90% των κερδών.Πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης, η Coca Cola HBC ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών 11,4% στα €524,4 εκατ. το α’ εξάμηνο. Όπως ανέφερε αργότερα στην τηλεδιάσκεψη ο CEO Ζόραν Μπογκντάνοβιτς η Coca-Cola HBC αλλάζει τον «αλγόριθμο» ανάπτυξής της, δίνοντας προτεραιότητα στον όγκο πωλήσεων έναντι των ανατιμήσεων ως βασικό μοχλό αύξησης των εσόδων.Τη σκυτάλη παίρνουν σε λίγη ώρα η ΔΕΗ και η HelleniQ Energy, ενώ αύριο Πέμπτη ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα η Metlen.Tέλος, ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 800 ΜW.Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου επιβεβαίωσαν ότι οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν ισχυρή λειτουργική δυναμική, αλλά και ότι η επενδυτική εικόνα δεν είναι ενιαία, αναφέρει η Goldman Sachs στις τελευταίες της εκθέσεις για τις ελληνικές τράπεζες. H τράπεζα, αυξάνει και τις τέσσερις τιμές στόχους στα 5,40 ευρώ για τη Eurobank, στα 11,75 ευρώ για την Πειραιώς, στα 18,75 ευρώ για την Εθνική και στα 5,30 ευρώ για την Alpha Bank.Αντίστοιχα, η Morgan Stanley επανέρχεται με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις τρεις μεγάλες ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, διατηρώντας θετική στάση για τον κλάδο, αλλά με σαφώς διαφορετική επενδυτική προσέγγιση για κάθε μετοχή. Ο αμερικανικός οίκος αυξάνει την τιμή-στόχο της Alpha Bank στα 5 ευρώ από 4,90 ευρώ, διατηρεί αμετάβλητη στα 4,90 ευρώ την τιμή-στόχο της Eurobank και ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής Τράπεζας στα 17,60 ευρώ από 17,20 ευρώ.