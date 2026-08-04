Στίβος: Θρήνος στον Ελληνικό κλασικό αθλητισμό, πέθανε ο Γιώργος Μαρσέλλος
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Γιώργος Μαρσέλλος Στίβος

Στίβος: Θρήνος στον Ελληνικό κλασικό αθλητισμό, πέθανε ο Γιώργος Μαρσέλλος

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1975 έως το 1982 έχοντας περάσει νωρίτερα από όλα στα στάδια στο χώρο του στίβου

Στίβος: Θρήνος στον Ελληνικό κλασικό αθλητισμό, πέθανε ο Γιώργος Μαρσέλλος
Θρήνος στον Ελληνικό στίβο, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρσέλλος, ένας από τους πιο εμβληματικούς παράγοντες στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας. 

Ο Γιώργος Μαρσέλλος είχε διατελέσει σπουδαίος αθλητής αλλά και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ για επτά χρόνια, από το 1975 έως και το 1982. 

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:  «Βαρύ πένθος στον ελληνικό στίβο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του κλασικού αθλητισμού, ο Γιώργος Μαρσέλλος.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1975 έως το 1982 έχοντας περάσει νωρίτερα από όλα στα στάδια στο χώρο του στίβου.

Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα από τον Πανιώνιο και υπήρξε πρωταθλητής στα 110 μ. με εμπόδια, το δέκαθλο και το ύψος. Αναδείχθηκε πολλές φορές πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης και μεσογειονίκης και συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες το 1960 και το 1964. Μάλιστα, το 1964 ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Μετά τη θητεία του ως πρόεδρος ασχολήθηκε με την πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σόφια Σακοράφα και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκλιπόντος».

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