Το νέο άλμπουμ της οικογένειας Γιασικεβίτσιους από τις διακοπές στο Ιόνιο: «Η πιο μαγική στον κόσμο» έγραψε η Άννα Δούκα
Το νέο άλμπουμ της οικογένειας Γιασικεβίτσιους από τις διακοπές στο Ιόνιο: «Η πιο μαγική στον κόσμο» έγραψε η Άννα Δούκα
H οικογένεια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απόλαυσε «Λευκάδα, Κεφαλονιά, Μεγανήσι, Άτοκο, Ιθάκη και άλλα πολλά νησιά»
Τα νησιά του Ιονίου πελάγους επέλεξε για το φετινό καλοκαίρι η οικογένεια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, λίγο πριν ο Λιθουανός προπονητής να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με την ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε.
Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε η Ελληνίδα σύζυγός του, Άννα Δούκα, περιλαμβάνονται καρέ και στιγμές που απόλαυσε η οικογένεια του «Σάρας» σε «Λευκάδα, Κεφαλονιά, Μεγανήσι, Άτοκο, Ιθάκη και άλλα πολλά νησιά».
Όπως έγραψε, μάλιστα, η Άννα Δούκα, «η ομορφιά αυτών των νησιών δεν μπορεί να φανεί σε καμιά φωτογραφία».
Η σύζυγος του Γιασικεβίτσιους ανήρτησε, επίσης, και ένα βίντεο με την ίδια να κάνει βόλτες στα γαλάζια νερά χρησιμοποιώντας ένα ατομικό «σκάφος»
«Η Ελλάδα μας... η πιο μαγική από όλο τον κόσμο!» έγραψε η Άννα Δούκα στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε στα social media το απόγευμα της Τρίτης.
Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε η Ελληνίδα σύζυγός του, Άννα Δούκα, περιλαμβάνονται καρέ και στιγμές που απόλαυσε η οικογένεια του «Σάρας» σε «Λευκάδα, Κεφαλονιά, Μεγανήσι, Άτοκο, Ιθάκη και άλλα πολλά νησιά».
Όπως έγραψε, μάλιστα, η Άννα Δούκα, «η ομορφιά αυτών των νησιών δεν μπορεί να φανεί σε καμιά φωτογραφία».
Η σύζυγος του Γιασικεβίτσιους ανήρτησε, επίσης, και ένα βίντεο με την ίδια να κάνει βόλτες στα γαλάζια νερά χρησιμοποιώντας ένα ατομικό «σκάφος»
«Η Ελλάδα μας... η πιο μαγική από όλο τον κόσμο!» έγραψε η Άννα Δούκα στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε στα social media το απόγευμα της Τρίτης.
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