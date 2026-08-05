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Ποια είναι τα δέντρα που μπορούν να γίνουν «ασπίδα» για το σπίτι σας απέναντι στις πυρκαγιές
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Πυρκαγιά Φωτιά

Ποια είναι τα δέντρα που μπορούν να γίνουν «ασπίδα» για το σπίτι σας απέναντι στις πυρκαγιές

Ποια είδη θεωρούνται λιγότερο εύφλεκτα και πώς η σωστή φύτευση μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς

Ποια είναι τα δέντρα που μπορούν να γίνουν «ασπίδα» για το σπίτι σας απέναντι στις πυρκαγιές
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Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τις τελευταίες μέρες  τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, αφήνοντας πίσω τους 144.243 καμένα στρέμματα, κατεστραμμένες περιουσίες και σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες, υπενθύμισαν για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της πρόληψης.

Αν και κανένα δέντρο δεν μπορεί να σταματήσει από μόνο του μια μεγάλη πυρκαγιά, ορισμένα είδη θεωρούνται πολύ λιγότερο εύφλεκτα και μπορούν, όταν συνδυάζονται με σωστές αποστάσεις, κλάδεμα και τακτική συντήρηση, να περιορίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς προς το σπίτι.

Ενώ, λοιπόν, ορισμένα είδη, όπως τα πεύκα και οι ευκάλυπτοι, λειτουργούν ως φυσικό «καύσιμο» λόγω της ρετσίνας και των αιθέριων ελαίων τους, μια συγκεκριμένη κατηγορία δέντρων μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική αντιπυρική ζώνη.

Τα φυλλοβόλα και τα πλατύφυλλα δέντρα διαθέτουν χαρακτηριστικά που καθυστερούν την εξάπλωση των μετώπων, συγκρατούν τη θερμική ακτινοβολία και μειώνουν την ένταση της φωτιάς.

Γιατί τα φυλλοβόλα δέντρα προστατεύουν;

Τα φυλλοβόλα και τα πλατύφυλλα δέντρα διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, καθώς τα πλατιά φύλλα και οι ιστοί τους συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι, για να αναφλεγούν, πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά την εξάπλωση της φλόγας. Παράλληλα, σε αντίθεση με τα κωνοφόρα, δεν περιέχουν ρετσίνι ή εύφλεκτα αιθέρια έλαια που ευνοούν την ταχεία ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, το πυκνό, χυμώδες φύλλωμά τους λειτουργεί ως φυσική «ασπίδα», παγιδεύοντας τα ιπτάμενα καυτά σωματίδια της φωτιάς και μειώνοντας την πιθανότητα να φτάσουν στη στέγη, στα παράθυρα ή σε άλλα ευάλωτα σημεία μιας κατοικίας.

Τα ιδανικά δέντρα για τον κήπο και την περίμετρο

Τα είδη που θεωρούνται τα πλέον ανθεκτικά και ασφαλή είναι:

Χαρουπιά: Ένα από τα πιο ανθεκτικά αειθαλή πλατύφυλλα της Μεσογείου. Τα σκληρά, δερματώδη φύλλα της έχουν εξαιρετικά χαμηλή αναφλεξιμότητα.

Μουριά: Διαθέτει πολύ πυκνό φύλλωμα που απορροφά τη θερμότητα. Όταν ποτίζεται συστηματικά το καλοκαίρι, δημιουργεί ένα εξαιρετικό τείχος προστασίας.

Βελανιδιά (Δρυς): Το βαρύ και σκληρό ξύλο της χρειάζεται τεράστια ποσά θερμότητας για να αναφλεγεί, επιβραδύνοντας δραματικά το πέρασμα της πυρκαγιάς.

Κουτσουπιά: Μικρό, πανέμορφο φυλλοβόλο δέντρο με χαμηλό φορτίο καύσιμης ύλης, ιδανικό για κοντινές αποστάσεις από κτίσματα.

Λεύκη και Ιτιά: Δέντρα που αγαπούν το νερό. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος, λειτουργούν σαν φυσικοί «πυροσβεστήρες» λόγω της υψηλής υδατικής τους χωρητικότητας.

Καρποφόρα δέντρα (Συκιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά): Οι οργανωμένοι και ποτισμένοι οπωρώνες γύρω από μια κατοικία δημιουργούν μια από τις καλύτερες ζώνες ανάσχεσης της φωτιάς.

Ο χρυσός κανόνας των αποστάσεων

Η επιλογή του σωστού δέντρου είναι το πρώτο βήμα, το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η σωστή του τοποθέτηση και συντήρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων:

- Κανένα κλαδί δεν πρέπει να προσεγγίζει το σπίτι, τη στέγη ή τα μπαλκόνια σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων.

Κλείσιμο
- Τα μεγάλα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται από το έδαφος και μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ώστε μια έρπουσα φωτιά στα ξερά χόρτα να μην πηδήξει στα ψηλά κλαδιά.

- Τα φυλλώματα των δέντρων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να μη δημιουργείται μια συνεχόμενη «γέφυρα» μεταφοράς της φωτιάς.
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