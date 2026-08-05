Ο Πιτ Ντέιβιντσον εθεάθη σε ραντεβού με άλλη γυναίκα δύο μήνες μετά τον χωρισμό του με την Έλσι Χιούιτ
Ο Πιτ Ντέιβιντσον εθεάθη σε ραντεβού με άλλη γυναίκα δύο μήνες μετά τον χωρισμό του με την Έλσι Χιούιτ
Ο κωμικός βγήκε ραντεβού με την αδερφή της Μπρουκς Νάντερ
Σε ραντεβού με την αδερφή της Μπρουκς Νάντερ, Σάρα Τζέιν εθεάθη ο Πιτ Ντέιβιντσον δύο μήνες μετά τον χωρισμό του με την Έλσι Χιούιτ, με πηγή του περιοδικού People να αναφέρει ότι ο 32χρονος πρώην πρωταγωνιστής του Saturday Night Live και η 24χρονη πρωταγωνίστρια του Love Thy Nader δεν βγήκαν σε φιλικό πλαίσιο.
Η έξοδος αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου ο κωμικός και η πρώην σύντροφός του, Χιούιτ, κατέληξαν σε συμφωνία συνεπιμέλειας για την επτά μηνών κόρη τους. Σύμφωνα με πηγή, ο Ντέιβιντσον και η Νάντερ «δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε σχέση» μετά το συγκεκριμένο ραντεβού.
Η Σάρα Τζέιν Νάντερ, αδερφή της Μπρουκς Νάντερ, συμμετέχει στο ριάλιτι του Hulu Love Thy Nader από την πρεμιέρα του, τον Αύγουστο του 2025. Στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τον Άλεξις Γουίλιαμς, ο οποίος εμφανίστηκε μαζί της στην πρώτη σεζόν της εκπομπής, όταν η αδερφή της διέκοψε απρόσκλητη το ραντεβού τους.
Η σχέση του κωμικού και της Χιούιτ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 και η κόρη τους γεννήθηκε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το People επιβεβαίωσε τον χωρισμό τους τον Μάιο.
Σύμφωνα με πηγή που είχε μιλήσει στο People, η Έλσι Χιούιτ είχε επωμιστεί «όλο το ψυχικό βάρος της μητρότητας» μετά τον χωρισμό. «Αντιμετώπιζαν προβλήματα στη σχέση τους για αρκετό καιρό, κάτι που της προκάλεσε έντονο στρες, και τώρα έχει αναλάβει όλο το ψυχικό φορτίο της μητρότητας» πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο.
Πριν από τον χωρισμό τους, ο Πιτ Ντέιβιντσον είχε μιλήσει στο περιοδικό για το πώς η πατρότητα άλλαξε τη ζωή του, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για τη Χιούιτ ως μητέρα. «Η ζωή ως μπαμπάς είναι απίστευτη. Είναι εξαντλητική, αλλά και απίστευτα ανταποδοτική και γλυκιά. Νιώθω πολύ τυχερός, γιατί η Έλσι είναι μια εξαιρετική μητέρα, και δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο τυχερός είμαι» είχε δηλώσει τον Μάρτιο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η έξοδος αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου ο κωμικός και η πρώην σύντροφός του, Χιούιτ, κατέληξαν σε συμφωνία συνεπιμέλειας για την επτά μηνών κόρη τους. Σύμφωνα με πηγή, ο Ντέιβιντσον και η Νάντερ «δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε σχέση» μετά το συγκεκριμένο ραντεβού.
Pete Davidson Spotted on Date with Brooks Nader’s Sister Sarah Jane as He Reaches Co-Parenting Agreement with Ex Elsie Hewitt https://t.co/RgeyG6HruH— People (@people) August 4, 2026
Η σχέση του κωμικού και της Χιούιτ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 και η κόρη τους γεννήθηκε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το People επιβεβαίωσε τον χωρισμό τους τον Μάιο.
Σύμφωνα με πηγή που είχε μιλήσει στο People, η Έλσι Χιούιτ είχε επωμιστεί «όλο το ψυχικό βάρος της μητρότητας» μετά τον χωρισμό. «Αντιμετώπιζαν προβλήματα στη σχέση τους για αρκετό καιρό, κάτι που της προκάλεσε έντονο στρες, και τώρα έχει αναλάβει όλο το ψυχικό φορτίο της μητρότητας» πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο.
Πριν από τον χωρισμό τους, ο Πιτ Ντέιβιντσον είχε μιλήσει στο περιοδικό για το πώς η πατρότητα άλλαξε τη ζωή του, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για τη Χιούιτ ως μητέρα. «Η ζωή ως μπαμπάς είναι απίστευτη. Είναι εξαντλητική, αλλά και απίστευτα ανταποδοτική και γλυκιά. Νιώθω πολύ τυχερός, γιατί η Έλσι είναι μια εξαιρετική μητέρα, και δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο τυχερός είμαι» είχε δηλώσει τον Μάρτιο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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