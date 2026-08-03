Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Οι διακοπές του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Κεφαλονιά: «Καλοκαίρι και Ελλάδα, ο τέλειος συνδυασμός», δείτε φωτογραφίες
Οι διακοπές του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Κεφαλονιά: «Καλοκαίρι και Ελλάδα, ο τέλειος συνδυασμός», δείτε φωτογραφίες
Μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους απόλαυσαν τα γαλάζια νερά του Ιονίου αλλά και τις γεύσεις στο Φισκάρδο και την Άσσο
Οι δεσμοί του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με την Ελλάδα είναι γνωστοί και άρρηκτοι.
Ο Λιθουανός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής, όχι μόνο πέρασε σπουδαία χρόνια στη χώρα μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά επέλεξε και μια Ελληνίδα, την Άννα Δούκα, για σύζυγό του.
Έτσι ο «Σάρας» (και) για φέτος επέλεξε την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κεφαλονιά για να περάσει κάποιες από τις ημέρες των διακοπών του πριν να ξεκινήσει η απαιτητική σεζόν στη Euroleague και την Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε.
Μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους απόλαυσαν τα γαλάζια νερά του Ιονίου αλλά και τις γεύσεις στο Φισκάρδο και την Άσσο.
«Καλοκαίρι και Ελλάδα. Ο τέλειος συνδυασμός» έγραψε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην ανάρτησή του στο Instagram.
Ο Λιθουανός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής, όχι μόνο πέρασε σπουδαία χρόνια στη χώρα μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά επέλεξε και μια Ελληνίδα, την Άννα Δούκα, για σύζυγό του.
Έτσι ο «Σάρας» (και) για φέτος επέλεξε την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κεφαλονιά για να περάσει κάποιες από τις ημέρες των διακοπών του πριν να ξεκινήσει η απαιτητική σεζόν στη Euroleague και την Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε.
Μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους απόλαυσαν τα γαλάζια νερά του Ιονίου αλλά και τις γεύσεις στο Φισκάρδο και την Άσσο.
«Καλοκαίρι και Ελλάδα. Ο τέλειος συνδυασμός» έγραψε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην ανάρτησή του στο Instagram.
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