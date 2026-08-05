Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», ποιοι κάνουν σήμερα αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του

και μέσω της πλατφόρμας

με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

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