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Η Βρετανική κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε διεξαγωγή έρευνας για τον Επστάιν
Η Βρετανική κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε διεξαγωγή έρευνας για τον Επστάιν
Πρόσφατα συνελήφθησαν ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αδελφός του βασιλιά Καρόλου και ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ - Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης είπε ότι ο Μπέρναμ θα συναντηθεί με τα θύματα
Η κυβέρνηση της Βρετανίας δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε δημόσια έρευνα για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν και τη δράση του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του Αμερικανού επιχειρηματία, το σκάνδαλο Επστάιν εξακολουθεί να συνταράσσει το βρετανικό κατεστημένο. Πρόσφατα οδήγησε στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.
Χθες, η υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για τα θύματα και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, είπε στο BBC ότι η κυβέρνηση «εξετάζει το ενδεχόμενο» να διενεργήσει δημόσια έρευνα, όμως στη συνέχεια το υπουργείο Δικαιοσύνης το απέκλεισε «προς το παρόν».
Η βρετανική αστυνομία ερευνά ήδη διάφορες καταγγελίες σχετικές με τον Επστάιν, από σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και διακίνηση γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων, μέχρι κατάχρηση εξουσίας.
Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του Αμερικανού επιχειρηματία, το σκάνδαλο Επστάιν εξακολουθεί να συνταράσσει το βρετανικό κατεστημένο. Πρόσφατα οδήγησε στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.
Χθες, η υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για τα θύματα και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, είπε στο BBC ότι η κυβέρνηση «εξετάζει το ενδεχόμενο» να διενεργήσει δημόσια έρευνα, όμως στη συνέχεια το υπουργείο Δικαιοσύνης το απέκλεισε «προς το παρόν».
Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία βίωσαν ένα συντριπτικό ψυχικό τραύμα», υπενθυμίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, έχει δεσμευτεί να συναντηθεί με τα θύματα».
Downing Street has said Andy Burnham is not actively considering holding a public inquiry into the UK activities of convicted sex offender Jeffrey Epstein.— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 5, 2026
It comes after the Victims Minister Alex Davies-Jones told BBC Newsnight the PM was "looking into" the possibility of an… pic.twitter.com/cmpmy2CMdL
Η βρετανική αστυνομία ερευνά ήδη διάφορες καταγγελίες σχετικές με τον Επστάιν, από σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και διακίνηση γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων, μέχρι κατάχρηση εξουσίας.
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