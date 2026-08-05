Νέα ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου την ώρα που οι δύο πλευρές συζητούν στη Ρώμη
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Νέα ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου την ώρα που οι δύο πλευρές συζητούν στη Ρώμη

Ένας νεκρός και 11 τραυματίες στον νότιο Λίβανο – Σε εξέλιξη στη Ρώμη νέος γύρος συνομιλιών με αμερικανική διαμεσολάβηση για την αποχώρηση του Ισραήλ και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Νέα ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου την ώρα που οι δύο πλευρές συζητούν στη Ρώμη
Την ώρα που Ισραηλινοί και Λιβανέζοι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται στη Ρώμη, σε ένα νέο γύρο συζητήσεων με στόχο μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία, νέα ένταση καταγράφεται στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «στοχευμένα πλήγματα» στον νότιο Λίβανο, καταγγέλλοντας «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δεν διευκρίνισαν ποια ακριβώς ήταν η φερόμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη σιιτική οργάνωση.



Λίγο πριν από την έναρξη των επιθέσεων, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για το χωριό Μανσούρι, το οποίο βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας που διατηρεί το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις IDF, Λιβανέζοι πολίτες είχαν εισέλθει στο χωριό υπό την προστασία του λιβανικού στρατού, ο οποίος είχε εγκαταστήσει και οδόφραγμα στην περιοχή, κάτι που, κατά το Ισραήλ, παραβιάζει τις συμφωνίες που διέπουν την εκεχειρία.



Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι η εκκένωση του χωριού πραγματοποιήθηκε για την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς στην περιοχή συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ένας νεκρός και 11 τραυματίες

Λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τεμπνίν, στον νότιο Λίβανο, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ακόμη 11.



Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (National News Agency) ανέφερε ότι ο πύραυλος έπληξε αίθουσα προσευχής που βρίσκεται στο κοιμητήριο της πόλης.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ.



Δεύτερη ημέρα συνομιλιών στη Ρώμη

Οι εξελίξεις σημειώνονται, ενώ στη Ρώμη βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τη δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων στην ιταλική πρωτεύουσα και συνολικά για τον έβδομο γύρο επαφών, μετά από πέντε προηγούμενες συναντήσεις στην Ουάσιγκτον.

Στόχος των συνομιλιών είναι η ενίσχυση της εύθραυστης εκεχειρίας και η εφαρμογή του πλαισίου συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με ανώτερο Λιβανέζο αξιωματούχο, οι συζητήσεις της Τρίτης χωρίστηκαν σε πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος.

Στο πολιτικό επίπεδο, η λιβανική αντιπροσωπεία παρουσίασε τις θέσεις της για τα συνοριακά ζητήματα, ενώ στο στρατιωτικό σκέλος εξετάστηκε ο μηχανισμός επιβεβαίωσης της εφαρμογής των συμφωνιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και του ζητήματος του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής το Ισραήλ δεν έχει δώσει σαφή απάντηση σχετικά με τη δέσμευσή του στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας.

Διαφωνία για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον Λιβανέζο αξιωματούχο, για πρώτη φορά η ισραηλινή αντιπροσωπεία εμφανίστηκε διατεθειμένη να μην θέσει ως προϋπόθεση την έναρξη συζήτησης για τον αφοπλισμό της οργάνωσης πριν από την εξέταση των συνοριακών ζητημάτων.

Ένα από τα βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης αποτελεί ο λόφος Άλι Ταχέρ, κοντά στη Ναμπατίγια, τον οποίο το Ισραήλ θεωρεί στρατηγικής σημασίας και υποστηρίζει ότι φιλοξενεί υπόγειο κέντρο διοίκησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης οπλισμού της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ ζητά από τον λιβανικό στρατό να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής και να διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης, στο πλαίσιο πιλοτικών ζωνών ασφαλείας.

Η Βηρυτός, ωστόσο, αντιτείνει ότι δεν υπάρχουν ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή ώστε να απαιτείται αντικατάστασή τους.

Συζητήσεις για διεθνή επιτήρηση

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τέθηκε επίσης η πιθανότητα ορισμού τρίτης χώρας που θα επιβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις περιοχές που θα εκκενώνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των χωρών που εξετάζονται για τον συγκεκριμένο ρόλο βρίσκεται και η Ιταλία.

Η λιβανική πλευρά πρότεινε οι επόμενες πιλοτικές ζώνες να δημιουργηθούν στις περιοχές Χιάμ ή Μπιντ Τζμπέιλ. Στις ζώνες αυτές ο λιβανικός στρατός θα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την ασφάλεια, αποτρέποντας την επιστροφή της Χεζμπολάχ, με αντάλλαγμα περιορισμένη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Προηγούμενος γύρος συνομιλιών στη Ρώμη είχε οδηγήσει σε συμφωνία για την αποχώρηση του Ισραήλ από τα περίχωρα της Ζαουτάρ αλ Γκαρμπίγια, επιτρέποντας στη συνέχεια την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού και την επιστροφή των κατοίκων μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Η Βηρυτός ζητά επίσης από το Ισραήλ να σταματήσει τις εκτεταμένες κατεδαφίσεις και τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα πλήγματα που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή γύρω από το ιστορικό κάστρο Μποφόρ.

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