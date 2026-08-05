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Οι «μαύρες χήρες» της Ρωσίας: Γάμοι - εξπρές με στρατιώτες πριν πάνε στον πόλεμο και στόχο την κρατική αποζημίωση
Οι «μαύρες χήρες» της Ρωσίας: Γάμοι - εξπρές με στρατιώτες πριν πάνε στον πόλεμο και στόχο την κρατική αποζημίωση
Το νέο κύκλωμα απάτης που προκαλεί οργή στη Ρωσία - Αποζημιώσεις εκατομμυρίων ρουβλίων για τις γυναίκες που συνάπτουν εικονικούς γάμους με στρατιώτες και καταγγελίες για οργανωμένες απάτες – Οι αρχές εξετάζουν υποθέσεις που έχουν προκαλέσει τη ρωσική κοινή γνώμη
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν έχει επηρεάσει μονάχα την καθημερινότητα των πληττόμενων Ουκρανών από το 2022, αλλά και αυτή των Ρώσων, δημιουργώντας νέα φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι καταγγελίες για τις λεγόμενες «μαύρες χήρες», γυναίκες που φέρονται να συνάπτουν εικονικούς γάμους με Ρώσους στρατιώτες λίγο πριν αυτοί αναχωρήσουν για το μέτωπο, με μοναδικό στόχο να εισπράξουν τις κρατικές αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου τους.
Το φαινόμενο έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Ρωσία, καθώς ολοένα περισσότερες οικογένειες στρατιωτών υποστηρίζουν ότι αποκλείονται από τις οικονομικές αποζημιώσεις που καταβάλλει το κράτος στους νόμιμους δικαιούχους.
Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θεσπίστηκε ώστε να προσφέρει οικονομική ασφάλεια στις οικογένειες όσων υπηρετούν στο μέτωπο. Ωστόσο, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, κρατικά μέσα ενημέρωσης και συγγενείς στρατιωτών, το μέτρο έχει μετατραπεί σε πεδίο δράσης επιτήδειων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται μοναχικούς ή ευάλωτους άνδρες.
Οι γυναίκες αυτές, που στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούνται «μαύρες χήρες», παντρεύονται στρατιώτες λίγο πριν από την αποστολή τους στις επιχειρήσεις και, εφόσον εκείνοι σκοτωθούν, αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα να εισπράξουν τις κρατικές αποζημιώσεις, αφήνοντας εκτός τους υπόλοιπους συγγενείς.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καταγγελίες για στρατιώτες που παντρεύτηκαν λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν για την Ουκρανία, αλλά και περιπτώσεις γάμων που τελέστηκαν ακόμη και σε στρατιωτικά νοσοκομεία, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.
Σε μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις, νοσηλεύτρια στρατιωτικού νοσοκομείου απολύθηκε όταν κατηγορήθηκε ότι είχε παντρευτεί... πέντε τραυματισμένους στρατιώτες που νοσηλεύονταν υπό τη φροντίδα της, πριν εκείνοι υποκύψουν στα τραύματά τους, με σκοπό να εισπράξει τις σχετικές αποζημιώσεις.
Η δημόσια κατακραυγή έχει οδηγήσει ακόμη και κυβερνητικούς αξιωματούχους να ζητήσουν αυστηρότερη προστασία των οικογενειών των στρατιωτών.
Το φαινόμενο έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Ρωσία, καθώς ολοένα περισσότερες οικογένειες στρατιωτών υποστηρίζουν ότι αποκλείονται από τις οικονομικές αποζημιώσεις που καταβάλλει το κράτος στους νόμιμους δικαιούχους.
Αποζημιώσεις εκατομμυρίων ρουβλίωνΣύμφωνα με το ισχύον σύστημα, όταν ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώνεται στον πόλεμο, ο πλησιέστερος συγγενής του δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση που ξεκινά από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 64.000 δολάρια.
Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θεσπίστηκε ώστε να προσφέρει οικονομική ασφάλεια στις οικογένειες όσων υπηρετούν στο μέτωπο. Ωστόσο, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, κρατικά μέσα ενημέρωσης και συγγενείς στρατιωτών, το μέτρο έχει μετατραπεί σε πεδίο δράσης επιτήδειων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται μοναχικούς ή ευάλωτους άνδρες.
Οι γυναίκες αυτές, που στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούνται «μαύρες χήρες», παντρεύονται στρατιώτες λίγο πριν από την αποστολή τους στις επιχειρήσεις και, εφόσον εκείνοι σκοτωθούν, αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα να εισπράξουν τις κρατικές αποζημιώσεις, αφήνοντας εκτός τους υπόλοιπους συγγενείς.
Γάμοι λίγο πριν την αναχώρηση για το μέτωπο ή ακόμη και στο νοσοκομείοΤο τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλές υποθέσεις που έχουν προκαλέσει αναταραχές στη ρωσική κοινωνία.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καταγγελίες για στρατιώτες που παντρεύτηκαν λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν για την Ουκρανία, αλλά και περιπτώσεις γάμων που τελέστηκαν ακόμη και σε στρατιωτικά νοσοκομεία, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.
Σε μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις, νοσηλεύτρια στρατιωτικού νοσοκομείου απολύθηκε όταν κατηγορήθηκε ότι είχε παντρευτεί... πέντε τραυματισμένους στρατιώτες που νοσηλεύονταν υπό τη φροντίδα της, πριν εκείνοι υποκύψουν στα τραύματά τους, με σκοπό να εισπράξει τις σχετικές αποζημιώσεις.
Οργή στη ρωσική κοινωνίαΟι υποθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Ρωσία, παράλληλα με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, τις ελλείψεις καυσίμων και τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων από τις, σχεδόν, καθημερινές ουκρανικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφός της.
Η δημόσια κατακραυγή έχει οδηγήσει ακόμη και κυβερνητικούς αξιωματούχους να ζητήσουν αυστηρότερη προστασία των οικογενειών των στρατιωτών.
Ο βουλευτής Λεονίντ Σλούτσκι έκανε λόγο για εγκληματικές πρακτικές που λαμβάνουν πλέον «σοβαρές διαστάσεις», υποστηρίζοντας ότι οι οικογένειες όσων πολεμούν πρέπει να προστατευθούν από οικονομικούς απατεώνες, τηλεφωνικές απάτες και τις λεγόμενες «μαύρες χήρες».
Οι αρχές απλοποίησαν σημαντικά τη διαδικασία, καταργώντας σε πολλές περιπτώσεις τις συνήθεις προθεσμίες αναμονής για την έκδοση άδειας γάμου, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλλαν μαζικές τελετές γάμων που οργανώνονταν από τοπικές διοικήσεις.
Η πολιτική αυτή συνδέθηκε τόσο με την προσπάθεια ενίσχυσης της οικογενειακής στήριξης των στρατιωτών όσο και με την προβολή των λεγόμενων «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών», τις οποίες προωθεί τα τελευταία χρόνια ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια περίοδο έντονης δημογραφικής συρρίκνωσης.
Η ίδια υποστήριξε ότι, σε περίπτωση θανάτου τους, οι χήρες θα μπορούσαν να λάβουν αποζημιώσεις αρκετών εκατομμυρίων ρουβλίων και να αποκτήσουν εύκολα κατοικία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτή την πρακτική ως «επιχείρηση».
Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ήταν έντονες, ενώ τόσο η μεσίτρια όσο και η παρουσιάστρια της εκπομπής οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, καταδικάστηκαν σε πολυήμερη κοινωφελή εργασία και υποχρεώθηκαν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη από τις οικογένειες των στρατιωτών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δικαστές ακύρωσαν το δικαίωμα των χηρών να εισπράξουν τις αποζημιώσεις, κρίνοντας ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις καταχρηστικής συμπεριφοράς ή αμφισβητούμενων συνθηκών γύρω από τον γάμο.
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε γνωστή πέρυσι, υπαξιωματικοί και στρατιωτικός λογιστής φέρονται να στρατολογούσαν ευάλωτους άνδρες, μεταξύ των οποίων ορφανούς ή άτομα χωρίς στενούς συγγενείς, να οργανώνουν εικονικούς γάμους και στη συνέχεια να τους τοποθετούν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες αποστολές στην πρώτη γραμμή, όπου οι πιθανότητες να σκοτωθούν ήταν σημαντικά αυξημένες.
Η υπόθεση ερευνήθηκε από τις ρωσικές αρχές, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξή της.
Η κρατική πολιτική για τους γάμουςΜετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, το Κρεμλίνο ενθάρρυνε τους νεοσύλλεκτους να παντρεύονται πριν από την αποστολή τους στο μέτωπο.
Οι αρχές απλοποίησαν σημαντικά τη διαδικασία, καταργώντας σε πολλές περιπτώσεις τις συνήθεις προθεσμίες αναμονής για την έκδοση άδειας γάμου, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλλαν μαζικές τελετές γάμων που οργανώνονταν από τοπικές διοικήσεις.
Η πολιτική αυτή συνδέθηκε τόσο με την προσπάθεια ενίσχυσης της οικογενειακής στήριξης των στρατιωτών όσο και με την προβολή των λεγόμενων «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών», τις οποίες προωθεί τα τελευταία χρόνια ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια περίοδο έντονης δημογραφικής συρρίκνωσης.
Μεσίτες συμβούλευαν γυναίκες που ήθελαν να αγοράσουν σπίτι, να παντρευτούν στρατιώτεςΗ υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν, το 2025, μια μεσίτρια ακινήτων στη Σιβηρία εμφανίστηκε σε διαδικτυακή εκπομπή να προτρέπει γυναίκες που επιθυμούσαν να αγοράσουν σπίτι, να παντρευτούν στρατιώτες οι οποίοι επρόκειτο να σταλούν στην Ουκρανία.
Η ίδια υποστήριξε ότι, σε περίπτωση θανάτου τους, οι χήρες θα μπορούσαν να λάβουν αποζημιώσεις αρκετών εκατομμυρίων ρουβλίων και να αποκτήσουν εύκολα κατοικία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτή την πρακτική ως «επιχείρηση».
Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ήταν έντονες, ενώ τόσο η μεσίτρια όσο και η παρουσιάστρια της εκπομπής οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, καταδικάστηκαν σε πολυήμερη κοινωφελή εργασία και υποχρεώθηκαν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη από τις οικογένειες των στρατιωτών.
Δικαστικές διαμάχες για τις αποζημιώσειςΡωσικά δικαστήρια έχουν ήδη εξετάσει αρκετές υποθέσεις συγκρούσεων ανάμεσα στις οικογένειες πεσόντων στρατιωτών και στις συζύγους που είχαν παντρευτεί λίγο πριν από την αποστολή τους στο μέτωπο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δικαστές ακύρωσαν το δικαίωμα των χηρών να εισπράξουν τις αποζημιώσεις, κρίνοντας ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις καταχρηστικής συμπεριφοράς ή αμφισβητούμενων συνθηκών γύρω από τον γάμο.
Καταγγελίες για συμμετοχή στρατιωτικώνΕπιπλέον ανησυχία προκαλούν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλέκονταν και στελέχη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε γνωστή πέρυσι, υπαξιωματικοί και στρατιωτικός λογιστής φέρονται να στρατολογούσαν ευάλωτους άνδρες, μεταξύ των οποίων ορφανούς ή άτομα χωρίς στενούς συγγενείς, να οργανώνουν εικονικούς γάμους και στη συνέχεια να τους τοποθετούν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες αποστολές στην πρώτη γραμμή, όπου οι πιθανότητες να σκοτωθούν ήταν σημαντικά αυξημένες.
Η υπόθεση ερευνήθηκε από τις ρωσικές αρχές, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξή της.
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