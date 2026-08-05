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Μητέρα στις ΗΠΑ ζήτησε από θεατή σε συναυλία να περάσει μπροστά η κόρη της, της το αρνήθηκε και το βίντεο έγινε viral: «Να πήγαινες νωρίτερα» της γράφουν
Μητέρα στις ΗΠΑ ζήτησε από θεατή σε συναυλία να περάσει μπροστά η κόρη της, της το αρνήθηκε και το βίντεο έγινε viral: «Να πήγαινες νωρίτερα» της γράφουν
Στο βίντεο φαίνεται η μητέρα να πλησιάζει τη νεαρή κοπέλα και να τη ρωτά αν θα μπορούσε να αφήσει τη 10χρονη κόρη της να βρεθεί στην πρώτη σειρά για ένα μόνο τραγούδι
Viral έχει γίνει στο TikTok το βίντεο μιας μητέρας από συναυλία στις ΗΠΑ στο οποίο φαίνεται να ζητάει από μια νεαρή θεατή να επιτρέψει στην κόρη της να περάσει μπροστά της ώστε να έχει καλύτερη θέα προς τον τραγουδιστή.
Το βίντεο που έχει συγκεντρώσει πάνω από 15 εκατ. views και 300.000 σχόλια καταγράφηκε σε συναυλία του τραγουδιστή Shaboozey.
Στο βίντεο φαίνεται η μητέρα να πλησιάζει τη νεαρή κοπέλα και να τη ρωτά αν θα μπορούσε να αφήσει τη 10χρονη κόρη της να βρεθεί στην πρώτη σειρά για ένα μόνο τραγούδι. Η απάντηση που έλαβε, όμως, ήταν αρνητική με την κοπέλα να λέει «what the fuck?» για το αίτημα της μητέρας.
Στα σχόλια κάτω από το βίντεο ξεκίνησε συζήτηση για το κατά πόσο οι γονείς θεωρούν ότι δικαιούνται ειδική μεταχείριση επειδή συνοδεύονται από παιδιά.
Πολλοί σχολίασαν ότι στις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στον χώρο μπροστά από τη σκηνή ισχύει ένας απλός κανόνας: όποιος φτάσει πρώτος, εξασφαλίζει και την καλύτερη θέση.
«Ήταν εκεί πρώτη», έγραψε ένας χρήστης. «Ως μητέρα παιδιών που πηγαίνουν σε συναυλίες, έχω να πω: πηγαίνετε νωρίτερα. Δεν έκανε τίποτα λάθος», σχολίασε κάποια άλλη. «Λυπάμαι, αλλά αν δεν φτάσατε πριν από εκείνη για να πάρετε αυτή τη θέση, δεν έχει καμία υποχρέωση να μετακινηθεί, είτε το παιδί σας βλέπει είτε όχι. Είτε πηγαίνετε νωρίς είτε αγοράζετε εισιτήρια με καλύτερη ορατότητα», ανέφερε τρίτος χρήστης. «Είμαι με το μέρος της. Περίμενε πολλή ώρα για να βρεθεί εκεί. Γιατί να αφήσει κάποιον να σταθεί μπροστά της;», έγραψε ένας ακόμη.
Αρκετοί, δε, εξέφρασαν την ενόχλησή τους επειδή η μητέρα θεώρησε ότι δικαιούται μια εξαίρεση επειδή είχε μαζί της παιδί. «Κανείς δεν χρωστάει τίποτα στα παιδιά σας», έγραψε ένας χρήστης. «Τα παιδιά δεν είναι VIP πάσο», σχολίασε ένας άλλος. «Έχω κουραστεί από ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν προνόμια παντού. Ας μάθουν ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη», ανέφερε τρίτος. «Είμαι κι εγώ μητέρα και πραγματικά κανείς δεν οφείλει τίποτα στο παιδί σου», πρόσθεσε άλλη χρήστρια.
Ωστόσο δεν έλειψαν και εκείνοι που υπερασπίστηκαν τη μητέρα της 10χρονης γράφοντας ότι η άρνηση ήταν υπερβολική. «Τι συμβαίνει; Δεν είναι πια κανείς ευγενικός με τα παιδιά;», έγραψε ένας χρήστης. «Είναι πολύ πιο ψηλή από το παιδί. Τι θα έχανε αν το άφηνε να σταθεί μπροστά της για ένα μόνο τραγούδι;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος. «Για να είμαστε δίκαιοι, ένα 10χρονο παιδί είναι σαφώς πιο κοντό από αυτή τη γυναίκα. Θα μπορούσε να το αφήσει να σταθεί μπροστά της χωρίς να επηρεαστεί καθόλου η δική της θέα ή η εμπειρία της. Μπορεί να μην ήταν υποχρεωμένη, αλλά θα ήταν μια πράξη καλοσύνης», σχολίασε ένας τρίτος.
Το βίντεο που έχει συγκεντρώσει πάνω από 15 εκατ. views και 300.000 σχόλια καταγράφηκε σε συναυλία του τραγουδιστή Shaboozey.
Στο βίντεο φαίνεται η μητέρα να πλησιάζει τη νεαρή κοπέλα και να τη ρωτά αν θα μπορούσε να αφήσει τη 10χρονη κόρη της να βρεθεί στην πρώτη σειρά για ένα μόνο τραγούδι. Η απάντηση που έλαβε, όμως, ήταν αρνητική με την κοπέλα να λέει «what the fuck?» για το αίτημα της μητέρας.
@ashleigh.arch We only asked if our 10-year-old could stand in front for one @Shaboozey song… not the whole concert. The response caught us off guard. 🙄🎶 #shaboozey #concertstories #halifax ♬ original sound - A S H 🇨🇦👩🏼👧🏼
Στα σχόλια κάτω από το βίντεο ξεκίνησε συζήτηση για το κατά πόσο οι γονείς θεωρούν ότι δικαιούνται ειδική μεταχείριση επειδή συνοδεύονται από παιδιά.
Πολλοί σχολίασαν ότι στις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στον χώρο μπροστά από τη σκηνή ισχύει ένας απλός κανόνας: όποιος φτάσει πρώτος, εξασφαλίζει και την καλύτερη θέση.
«Ήταν εκεί πρώτη», έγραψε ένας χρήστης. «Ως μητέρα παιδιών που πηγαίνουν σε συναυλίες, έχω να πω: πηγαίνετε νωρίτερα. Δεν έκανε τίποτα λάθος», σχολίασε κάποια άλλη. «Λυπάμαι, αλλά αν δεν φτάσατε πριν από εκείνη για να πάρετε αυτή τη θέση, δεν έχει καμία υποχρέωση να μετακινηθεί, είτε το παιδί σας βλέπει είτε όχι. Είτε πηγαίνετε νωρίς είτε αγοράζετε εισιτήρια με καλύτερη ορατότητα», ανέφερε τρίτος χρήστης. «Είμαι με το μέρος της. Περίμενε πολλή ώρα για να βρεθεί εκεί. Γιατί να αφήσει κάποιον να σταθεί μπροστά της;», έγραψε ένας ακόμη.
Αρκετοί, δε, εξέφρασαν την ενόχλησή τους επειδή η μητέρα θεώρησε ότι δικαιούται μια εξαίρεση επειδή είχε μαζί της παιδί. «Κανείς δεν χρωστάει τίποτα στα παιδιά σας», έγραψε ένας χρήστης. «Τα παιδιά δεν είναι VIP πάσο», σχολίασε ένας άλλος. «Έχω κουραστεί από ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν προνόμια παντού. Ας μάθουν ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη», ανέφερε τρίτος. «Είμαι κι εγώ μητέρα και πραγματικά κανείς δεν οφείλει τίποτα στο παιδί σου», πρόσθεσε άλλη χρήστρια.
Ωστόσο δεν έλειψαν και εκείνοι που υπερασπίστηκαν τη μητέρα της 10χρονης γράφοντας ότι η άρνηση ήταν υπερβολική. «Τι συμβαίνει; Δεν είναι πια κανείς ευγενικός με τα παιδιά;», έγραψε ένας χρήστης. «Είναι πολύ πιο ψηλή από το παιδί. Τι θα έχανε αν το άφηνε να σταθεί μπροστά της για ένα μόνο τραγούδι;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος. «Για να είμαστε δίκαιοι, ένα 10χρονο παιδί είναι σαφώς πιο κοντό από αυτή τη γυναίκα. Θα μπορούσε να το αφήσει να σταθεί μπροστά της χωρίς να επηρεαστεί καθόλου η δική της θέα ή η εμπειρία της. Μπορεί να μην ήταν υποχρεωμένη, αλλά θα ήταν μια πράξη καλοσύνης», σχολίασε ένας τρίτος.
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