Το απογευματινό μπάνιο της Μαρίας Σολωμού στη θάλασσα: Η τέλεια ώρα, γράφει από τη Σαντορίνη
Το απογευματινό μπάνιο της Μαρίας Σολωμού στη θάλασσα: Η τέλεια ώρα, γράφει από τη Σαντορίνη
Η ηθοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία της με μαγιό από παραλία του νησιού
Μία φωτογραφία από το απογευματινό της μπάνιο στη Σαντορίνη, δημοσίευσε η Μαρία Σολωμού.
Η ηθοποιός που κάνει διακοπές στο νησί των Κυκλάδων, κοινοποίησε την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μία εικόνα της από τη θάλασσα, με ένα μαγιό σε γαλάζιο και λευκό χρώμα.
Η Μαρία Σολωμού πόζαρε στις 18:42 στην ακτή, σημειώνοντας πάνω στο story της «η τέλεια ώρα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός που κάνει διακοπές στο νησί των Κυκλάδων, κοινοποίησε την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μία εικόνα της από τη θάλασσα, με ένα μαγιό σε γαλάζιο και λευκό χρώμα.
Η Μαρία Σολωμού πόζαρε στις 18:42 στην ακτή, σημειώνοντας πάνω στο story της «η τέλεια ώρα».
Δείτε την ανάρτησή της
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