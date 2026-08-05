Aktor: Υπογράφτηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Aktor: Υπογράφτηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Σημαντική επένδυση στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων πραγματοποιεί η Aktor αποκτώντας το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS E.S. - Συμφωνία με enterprise value 300 εκατ. ευρώ
Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με τη Motor Oil για την έμμεση απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS E.S. προχώρησε η Aktor, σε μια συναλλαγή που αποτιμά τις δύο εταιρείες με συνολική αξία επιχείρησης (Enterprise Value) 300 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Οι προς εξαγορά εταιρείες κατέγραψαν συνολικό EBITDA 40,8 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι η λειτουργική τους κερδοφορία θα υπερβεί τα 41 εκατ. ευρώ. Το τελικό τίμημα θα διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μετά τις προβλεπόμενες προσαρμογές για καθαρό δανεισμό, ταμειακά διαθέσιμα και λοιπούς όρους της συμφωνίας.
Η ανακοίνωση της Aktor
Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια της από 29.06.2026 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ») για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.», υπεγράφη σήμερα δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (η «Δεσμευτική Συμφωνία») , για την απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED», η οποία αποτελεί την 100% μητρική εταιρεία των εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.», με αποτέλεσμα την έμμεση απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού 75% στις εταιρείες-«ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.» (η «Συναλλαγή»). Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του α΄ τριμήνου του 2027.
Η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. Α.Ε., στο πλαίσιο της Συναλλαγής, συμφωνήθηκε σε €300 εκατ.(σε βάση 100%), Το τελικό τίμημα της Συναλλαγής θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού πλέον των χρηματικών διαθεσίμων όπως θα προκύψουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και των λοιπών προβλεπόμενων στους όρους της Δεσμευτικής Συμφωνίας προσαρμογών. Επισημαίνεται ότι το συνολικό EBITDA των προς εξαγορά εταιρειών για το έτος 2025 ανήλθε στο ποσό €40,8 εκατ., ενώ για το έτος 2026 εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το ποσό των €41 εκατ. Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και έργων παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τη θέση του Ομίλου AKTOR στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσθέτοντας ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων δημιουργώντας σημαντικές επιχειρησιακές συνέργειες με τους λοιπούς κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου.
Η ανακοίνωση της Motor Oil
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2026 σχετικής ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Euronext Athens, για τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία και η AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέγραψαν δεσμευτική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (το «SPA») για την πώληση στην ΑΚΤΩΡ ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% μητρικής των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E. (οι «Εταιρείες-Στόχοι») και 100% θυγατρικής της Εταιρείας.
Η συμφωνηθείσα αξία επιχείρησης (enterprise value) των Εταιρειών-Στόχων ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ (σε βάση 100%). Το τίμημα για την πώληση του 75% θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού και τις λοιπές προβλεπόμενες στο SPA προσαρμογές.
Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.
Η ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Πηγή: newmoney.gr
Οι προς εξαγορά εταιρείες κατέγραψαν συνολικό EBITDA 40,8 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι η λειτουργική τους κερδοφορία θα υπερβεί τα 41 εκατ. ευρώ. Το τελικό τίμημα θα διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μετά τις προβλεπόμενες προσαρμογές για καθαρό δανεισμό, ταμειακά διαθέσιμα και λοιπούς όρους της συμφωνίας.
Η ανακοίνωση της Aktor
Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια της από 29.06.2026 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ») για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.», υπεγράφη σήμερα δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (η «Δεσμευτική Συμφωνία») , για την απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED», η οποία αποτελεί την 100% μητρική εταιρεία των εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.», με αποτέλεσμα την έμμεση απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού 75% στις εταιρείες-«ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.» (η «Συναλλαγή»). Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του α΄ τριμήνου του 2027.
Η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. Α.Ε., στο πλαίσιο της Συναλλαγής, συμφωνήθηκε σε €300 εκατ.(σε βάση 100%), Το τελικό τίμημα της Συναλλαγής θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού πλέον των χρηματικών διαθεσίμων όπως θα προκύψουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και των λοιπών προβλεπόμενων στους όρους της Δεσμευτικής Συμφωνίας προσαρμογών. Επισημαίνεται ότι το συνολικό EBITDA των προς εξαγορά εταιρειών για το έτος 2025 ανήλθε στο ποσό €40,8 εκατ., ενώ για το έτος 2026 εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το ποσό των €41 εκατ. Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και έργων παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τη θέση του Ομίλου AKTOR στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσθέτοντας ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων δημιουργώντας σημαντικές επιχειρησιακές συνέργειες με τους λοιπούς κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου.
Η ανακοίνωση της Motor Oil
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2026 σχετικής ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Euronext Athens, για τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία και η AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέγραψαν δεσμευτική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (το «SPA») για την πώληση στην ΑΚΤΩΡ ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% μητρικής των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E. (οι «Εταιρείες-Στόχοι») και 100% θυγατρικής της Εταιρείας.
Η συμφωνηθείσα αξία επιχείρησης (enterprise value) των Εταιρειών-Στόχων ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ (σε βάση 100%). Το τίμημα για την πώληση του 75% θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού και τις λοιπές προβλεπόμενες στο SPA προσαρμογές.
Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.
Η ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Πηγή: newmoney.gr
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