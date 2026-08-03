Καρφιά Λαζαρίδη κατά Μιχαηλίδου: Κι όμως υπάρχει ελληνική οικογένεια, της έχω ζητήσει ραντεβού από τον Μάιο, θα είναι απασχολημένη με τη συμπερίληψη
Καρφιά Λαζαρίδη κατά Μιχαηλίδου: Κι όμως υπάρχει ελληνική οικογένεια, της έχω ζητήσει ραντεβού από τον Μάιο, θα είναι απασχολημένη με τη συμπερίληψη
Η αιχμηρή ανάρτηση του «γαλάζιου» βουλευτή κατά της υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της
Με αιχμηρό και ειρωνικό τρόπο καταφέρθηκε κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια με δύο γονείς και περί συμπερίληψης.
Ο γαλάζιος βουλευτής από την Καβάλα τόνισε πως «και όμως, υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον!» ενώ εξέφρασε παράπονο ότι έχει ζητήσει ραντεβού μαζί της από τις 6 Μαΐου και δεν τον έχει δεχθεί. Για να προσθέσει με εμφανώς ειρωνική χροιά: «Θα είναι απασχολημένη προφανώς με το inclusion (δηλαδή τη συμπερίληψη) και τη διαφορετικότητα…».
Η ανάρτηση Λαζαρίδη:
«Και όμως, υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον! Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Δόμνα Μιχαηλίδου - Domna Michailidou συμφωνεί! Και περιμένω την απάντησή της. Γιατί αν και έχω ζητήσει ραντεβού μαζί της από τις 6/5 δεν με έχει δεχτεί!
Θα είναι απασχολημένη προφανώς με το inclusion (δηλαδή τη συμπερίληψη) και τη διαφορετικότητα…»
Υπενθυμίζεται, ότι η κυρία Μιχαηλίδου είχε πει στις 14 Μαΐου σε συνέδριο ότι «δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά».
Οι δηλώσεις αναδείχθηκαν επικριτικά στα social, ενώ εναντίον της ξιφούλκησαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που είπε ότι οι δηλώσεις της «αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας», ο πρόεδρος της Νίκης και η Ελληνική Λύση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε κρατήσει διακριτικά αποστάσεις από τις δηλώσεις Μιχαηλίδου, δηλώνοντας πως είναι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας. «Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν». Παράλληλα σημείωσε ότι «πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια».
Επικαλούμενος, μάλιστα, την εμπειρία του ως πατέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «οι οικογένειες πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής»
Μετά τις αντιδράσεις η κα Μιχαηλίδου σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ δήλωσε: «Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια».
Ωστόσο, πρόσθεσε πως «δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας και την αξία της οικογένειας σηματοδότησε ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το υπουργείο».
Ο γαλάζιος βουλευτής από την Καβάλα τόνισε πως «και όμως, υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον!» ενώ εξέφρασε παράπονο ότι έχει ζητήσει ραντεβού μαζί της από τις 6 Μαΐου και δεν τον έχει δεχθεί. Για να προσθέσει με εμφανώς ειρωνική χροιά: «Θα είναι απασχολημένη προφανώς με το inclusion (δηλαδή τη συμπερίληψη) και τη διαφορετικότητα…».
Η ανάρτηση Λαζαρίδη:
«Και όμως, υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον! Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Δόμνα Μιχαηλίδου - Domna Michailidou συμφωνεί! Και περιμένω την απάντησή της. Γιατί αν και έχω ζητήσει ραντεβού μαζί της από τις 6/5 δεν με έχει δεχτεί!
Θα είναι απασχολημένη προφανώς με το inclusion (δηλαδή τη συμπερίληψη) και τη διαφορετικότητα…»
Οι δηλώσεις που άναψαν φωτιές, οι αντιδράσεις και η διευκρινιστική δήλωση
Υπενθυμίζεται, ότι η κυρία Μιχαηλίδου είχε πει στις 14 Μαΐου σε συνέδριο ότι «δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά».
Οι δηλώσεις αναδείχθηκαν επικριτικά στα social, ενώ εναντίον της ξιφούλκησαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που είπε ότι οι δηλώσεις της «αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας», ο πρόεδρος της Νίκης και η Ελληνική Λύση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε κρατήσει διακριτικά αποστάσεις από τις δηλώσεις Μιχαηλίδου, δηλώνοντας πως είναι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας. «Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν». Παράλληλα σημείωσε ότι «πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια».
Επικαλούμενος, μάλιστα, την εμπειρία του ως πατέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «οι οικογένειες πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής»
Μετά τις αντιδράσεις η κα Μιχαηλίδου σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ δήλωσε: «Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια».
Ωστόσο, πρόσθεσε πως «δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας και την αξία της οικογένειας σηματοδότησε ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το υπουργείο».
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