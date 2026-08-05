Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις στη Σεούλ με μαύρη σατέν δημιουργία που είχε όλη την πλάτη έξω, δείτε φωτογραφίες
Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις στη Σεούλ με μαύρη σατέν δημιουργία που είχε όλη την πλάτη έξω, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός πόζαρε στο κόκκινο χαλί για την κορεάτικη πρεμιέρα της «Οδύσσειας»
Με μια κομψή και ταυτόχρονα εντυπωσιακή σατέν δημιουργία, που είχε όλη την πλάτη έξω πόζαρε η Σαρλίζ Θερόν στη Σεούλ.
Η ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην κορεατική πρεμιέρα της «Οδύσσειας», επιλέγοντας φόρεμα του οίκου Celine σε μαύρο σατέν ύφασμα.
Το σύνολο αποτελούνταν από αμάνικο τοπ με τολμηρό άνοιγμα στη μέση και μακριά ψηλόμεση φούστα, με τσέπες. Την εμφάνιση της Θερόν ολοκλήρωσαν μαύρα γυαλιά ηλίου και λευκές μυτερές γόβες, που πρόσθεσαν μια σύγχρονη αντίθεση στο κατά τα άλλα μίνιμαλ look. Η ηθοποιός πρόσθεσε διακριτικά κοσμήματα, ενώ ξεχώρισε και η λεπτομέρεια στα νύχια της, επιλέγοντας κίτρινη γραμμή στο γαλλικό της.
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Η Σαρλίζ Θερόν στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν υποδύεται την Καλυψώ, τη μυθική νύμφη που συναντά ο Οδυσσέας κατά το ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη. Η εμφάνισή της στη Σεούλ αποτέλεσε ακόμη μία στάση για την προώθηση του φιλμ.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / AP
Η ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην κορεατική πρεμιέρα της «Οδύσσειας», επιλέγοντας φόρεμα του οίκου Celine σε μαύρο σατέν ύφασμα.
Το σύνολο αποτελούνταν από αμάνικο τοπ με τολμηρό άνοιγμα στη μέση και μακριά ψηλόμεση φούστα, με τσέπες. Την εμφάνιση της Θερόν ολοκλήρωσαν μαύρα γυαλιά ηλίου και λευκές μυτερές γόβες, που πρόσθεσαν μια σύγχρονη αντίθεση στο κατά τα άλλα μίνιμαλ look. Η ηθοποιός πρόσθεσε διακριτικά κοσμήματα, ενώ ξεχώρισε και η λεπτομέρεια στα νύχια της, επιλέγοντας κίτρινη γραμμή στο γαλλικό της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@thefashionbombdaily
@charlizeafrica wore a black custom @Celine cutout gown to the “The Odyssey” premiere in Seoul. Hot! Or Hmm..? 📸 #CharlizeTheron #CharlizeTheronFBD #Celine #TheOdyssey♬ original sound - Covers & Samples
Η Σαρλίζ Θερόν στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν υποδύεται την Καλυψώ, τη μυθική νύμφη που συναντά ο Οδυσσέας κατά το ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη. Η εμφάνισή της στη Σεούλ αποτέλεσε ακόμη μία στάση για την προώθηση του φιλμ.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / AP
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