Μπρούκλιν Μπέκαμ σε Νίκολα Πελτζ: Σε αγαπώ περισσότερο από τη ζωή μου, είσαι η πριγκίπισσά μου

τελετή ανανέωσης των όρκων τους γιόρτασαν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ , με τον πρωτότοκο γιο της οικογένειας Μπέκαμ να προχωράει σε μία δημόσια εξομολόγηση, ενώ παράλληλα αποκάλεσε τη σύζυγό του «πριγκίπισσα».

Νίκολα

Από τη μεριά της η ηθοποιός σημείωσε σε ξεχωριστή δημοσίευση στην ίδια πλατφόρμα:

«Χαρούμενη επέτειο





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Σε ανάρτηση που είχε κάνει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τον Ιανουάριο στα social media, περιέγραψε την «αγωνία και την αμηχανία» που ένιωσε στον γάμο του , υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του είχε επισκιάσει τον πρώτο χορό του ζευγαριού.

Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε:

«Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου, η μητέρα μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει “κακό”, επειδή η Νίκολα κι εγώ επιλέξαμε να έχουμε στο τραπέζι μας τη γιαγιά μου Σάντρα και τη γιαγιά της Νίκολα, καθώς και οι δύο δεν είχαν τους συζύγους τους.

Η μητέρα μου παρενέβη στον πρώτο χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εβδομάδες πριν με ένα ρομαντικό τραγούδι».



Και είχε προσθέσει: «

Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία».