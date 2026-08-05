Μπρούκλιν Μπέκαμ σε Νίκολα Πελτζ: Σε αγαπώ περισσότερο από τη ζωή μου, είσαι η πριγκίπισσά μου
Μπρούκλιν Μπέκαμ σε Νίκολα Πελτζ: Σε αγαπώ περισσότερο από τη ζωή μου, είσαι η πριγκίπισσά μου
Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη επέτειο για την ανανέωση των όρκων του
Την πρώτη επέτειο για την τελετή ανανέωσης των όρκων τους γιόρτασαν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ, με τον πρωτότοκο γιο της οικογένειας Μπέκαμ να προχωράει σε μία δημόσια εξομολόγηση, ενώ παράλληλα αποκάλεσε τη σύζυγό του «πριγκίπισσα».
Το ζευγάρι που θεωρεί την ανανέωση των όρκων ως την επίσημη επέτειό του, έκανε την Τετάρτη 5 Αυγούστου ξεχωριστές αναρτήσεις στο Instagram, εκφράζοντας ο ένας τα συναισθήματά του για τον άλλον.
Παρότι ο Μπέκαμ και η Πελτζ παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2022 σε κτήμα της οικογένειας της Νίκολα στο Παλμ Μπιτς, παρουσία 500 καλεσμένων, αργότερα ανανέωσαν τους όρκους τους τον Αύγουστο του 2025, χωρίς να καλέσουν την οικογένεια του Μπρούκλιν. Η δεύτερη αυτή τελετή ήρθε μετά τους ισχυρισμούς του Μπρούκλιν Μπέκαμ ότι η μητέρα του Βικτόρια είχε επισκιάσει τον γάμο του, καθώς είχε «παρέμβει» στον πρώτο χορό με τη σύζυγό του.
Με αφορμή την επέτειο της ανανέωσης των όρκων τους, ο Μπέκαμ δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες με την Πελτζ, αποκαλώντας την «πριγκίπισσα». Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Χαρούμενη επέτειο Νίκολα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο πολύ σε αγαπώ. Είσαι η καλύτερή μου φίλη και σε αγαπώ περισσότερο από την ίδια μου τη ζωή. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου. Είσαι η απόλυτη πριγκίπισσά μου και σου υπόσχομαι ότι θα σε προστατεύω πάντα».
Δείτε την ανάρτησή του
Από τη μεριά της η ηθοποιός σημείωσε σε ξεχωριστή δημοσίευση στην ίδια πλατφόρμα: «Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. Κάνεις τη ζωή τόσο όμορφη. Σε ευχαριστώ που είσαι ο πιο υπέροχος σύζυγος που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ».
Σε ανάρτηση που είχε κάνει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τον Ιανουάριο στα social media, περιέγραψε την «αγωνία και την αμηχανία» που ένιωσε στον γάμο του, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του είχε επισκιάσει τον πρώτο χορό του ζευγαριού. Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε: «Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου, η μητέρα μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει “κακό”, επειδή η Νίκολα κι εγώ επιλέξαμε να έχουμε στο τραπέζι μας τη γιαγιά μου Σάντρα και τη γιαγιά της Νίκολα, καθώς και οι δύο δεν είχαν τους συζύγους τους. Οι γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου κοντά στο δικό μας. Το βράδυ πριν από τον γάμο μας, μέλη της οικογένειάς μου είπαν στη Νίκολα ότι “δεν είναι αίμα μας” και “δεν είναι οικογένεια”. Η μητέρα μου παρενέβη στον πρώτο χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εβδομάδες πριν με ένα ρομαντικό τραγούδι».
Και είχε προσθέσει: «Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας, ο Μαρ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα έναν ρομαντικό χορό με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Ένιωσα πιο άβολα από ποτέ στη ζωή μου. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία».
Το ζευγάρι που θεωρεί την ανανέωση των όρκων ως την επίσημη επέτειό του, έκανε την Τετάρτη 5 Αυγούστου ξεχωριστές αναρτήσεις στο Instagram, εκφράζοντας ο ένας τα συναισθήματά του για τον άλλον.
Παρότι ο Μπέκαμ και η Πελτζ παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2022 σε κτήμα της οικογένειας της Νίκολα στο Παλμ Μπιτς, παρουσία 500 καλεσμένων, αργότερα ανανέωσαν τους όρκους τους τον Αύγουστο του 2025, χωρίς να καλέσουν την οικογένεια του Μπρούκλιν. Η δεύτερη αυτή τελετή ήρθε μετά τους ισχυρισμούς του Μπρούκλιν Μπέκαμ ότι η μητέρα του Βικτόρια είχε επισκιάσει τον γάμο του, καθώς είχε «παρέμβει» στον πρώτο χορό με τη σύζυγό του.
Με αφορμή την επέτειο της ανανέωσης των όρκων τους, ο Μπέκαμ δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες με την Πελτζ, αποκαλώντας την «πριγκίπισσα». Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Χαρούμενη επέτειο Νίκολα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο πολύ σε αγαπώ. Είσαι η καλύτερή μου φίλη και σε αγαπώ περισσότερο από την ίδια μου τη ζωή. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου. Είσαι η απόλυτη πριγκίπισσά μου και σου υπόσχομαι ότι θα σε προστατεύω πάντα».
Δείτε την ανάρτησή του
Από τη μεριά της η ηθοποιός σημείωσε σε ξεχωριστή δημοσίευση στην ίδια πλατφόρμα: «Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. Κάνεις τη ζωή τόσο όμορφη. Σε ευχαριστώ που είσαι ο πιο υπέροχος σύζυγος που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ».
View this post on Instagram
Σε ανάρτηση που είχε κάνει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τον Ιανουάριο στα social media, περιέγραψε την «αγωνία και την αμηχανία» που ένιωσε στον γάμο του, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του είχε επισκιάσει τον πρώτο χορό του ζευγαριού. Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε: «Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου, η μητέρα μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει “κακό”, επειδή η Νίκολα κι εγώ επιλέξαμε να έχουμε στο τραπέζι μας τη γιαγιά μου Σάντρα και τη γιαγιά της Νίκολα, καθώς και οι δύο δεν είχαν τους συζύγους τους. Οι γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου κοντά στο δικό μας. Το βράδυ πριν από τον γάμο μας, μέλη της οικογένειάς μου είπαν στη Νίκολα ότι “δεν είναι αίμα μας” και “δεν είναι οικογένεια”. Η μητέρα μου παρενέβη στον πρώτο χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εβδομάδες πριν με ένα ρομαντικό τραγούδι».
Και είχε προσθέσει: «Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας, ο Μαρ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα έναν ρομαντικό χορό με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Ένιωσα πιο άβολα από ποτέ στη ζωή μου. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία».
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