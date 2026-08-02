Στράτος Τζώρτζογλου: Στην Αμοργό για τις καλοκαιρινές του διακοπές, δείτε εικόνες
Στράτος Τζώρτζογλου: Στην Αμοργό για τις καλοκαιρινές του διακοπές, δείτε εικόνες
Το φετινό καλοκαίρι ο ηθοποιός επέλεξε το νησί των Κυκλάδων
Την Αμοργό επέλεξε το φετινό καλοκαίρι ο Στράτος Τζώρτογλου για τις διακοπές του. Όπως αρκετοί επώνυμοι, έτσι και εκείνος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα και έδειξε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή του στο νησί των Κυκλάδων.
Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να περνά στιγμές χαλάρωσης σε πισίνα, ενώ στο βάθος απλώνονται η θάλασσα και το γραφικό τοπίο της Αμοργού. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανάρτησε δύο φωτογραφίες.
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να περνά στιγμές χαλάρωσης σε πισίνα, ενώ στο βάθος απλώνονται η θάλασσα και το γραφικό τοπίο της Αμοργού. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανάρτησε δύο φωτογραφίες.
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
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