Στράτος Τζώρτζογλου: Στην Αμοργό για τις καλοκαιρινές του διακοπές, δείτε εικόνες
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Στράτος Τζώρτζογλου Αμοργός Διακοπές

Στράτος Τζώρτζογλου: Στην Αμοργό για τις καλοκαιρινές του διακοπές, δείτε εικόνες

Το φετινό καλοκαίρι ο ηθοποιός επέλεξε το νησί των Κυκλάδων

Στράτος Τζώρτζογλου: Στην Αμοργό για τις καλοκαιρινές του διακοπές, δείτε εικόνες
30 ΣΧΟΛΙΑ
Την Αμοργό επέλεξε το φετινό καλοκαίρι ο Στράτος Τζώρτογλου για τις διακοπές του. Όπως αρκετοί επώνυμοι, έτσι και εκείνος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα και έδειξε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή του στο νησί των Κυκλάδων.

Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να περνά στιγμές χαλάρωσης σε πισίνα, ενώ στο βάθος απλώνονται η θάλασσα και το γραφικό τοπίο της Αμοργού. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανάρτησε δύο φωτογραφίες.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε


Στράτος Τζώρτζογλου: Στην Αμοργό για τις καλοκαιρινές του διακοπές, δείτε εικόνες
30 ΣΧΟΛΙΑ

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