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«Τον έχω πάντα πρόχειρο»: Συνελήφθη στην Τουρκία 54χρονη ηθοποιός που παραδέχτηκε δημόσια ότι φοράει στον λαιμό της δονητή, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Ηθοποιός Δονητής Podcast

«Τον έχω πάντα πρόχειρο»: Συνελήφθη στην Τουρκία 54χρονη ηθοποιός που παραδέχτηκε δημόσια ότι φοράει στον λαιμό της δονητή, βίντεο

Η 54χρονη ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ, συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», έπειτα από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast ότι το κόσμημα που φορά είναι ερωτικό βοήθημα

«Τον έχω πάντα πρόχειρο»: Συνελήφθη στην Τουρκία 54χρονη ηθοποιός που παραδέχτηκε δημόσια ότι φοράει στον λαιμό της δονητή, βίντεο
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Στο στόχαστρο των τουρκικών Aρχών βρέθηκε η 54χρονη ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», έπειτα από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast.

Η ηθοποιός είχε εμφανίσει στην εκπομπή ένα κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της και αποκάλυψε ότι πρόκειται για δονητή, προσθέτοντας ότι της αρέσει να τον έχει «πάντα πρόχειρο».

Δείτε το βίντεο


Άσκηση δίωξης και αίτημα για μπλοκάρισμα του βίντεο

Μετά τη δημοσιοποίηση του επεισοδίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της βάσει του άρθρου του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς».

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να αποκλειστεί η πρόσβαση στο συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast εντός της Τουρκίας, κρίνοντας ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

«Τον έχω πάντα πρόχειρο»: Συνελήφθη στην Τουρκία 54χρονη ηθοποιός που παραδέχτηκε δημόσια ότι φοράει στον λαιμό της δονητή, βίντεο
Η Μπενού Γκερεντέ


Κλείσιμο
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Τουρκία.
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