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«Τον έχω πάντα πρόχειρο»: Συνελήφθη στην Τουρκία 54χρονη ηθοποιός που παραδέχτηκε δημόσια ότι φοράει στον λαιμό της δονητή, βίντεο
«Τον έχω πάντα πρόχειρο»: Συνελήφθη στην Τουρκία 54χρονη ηθοποιός που παραδέχτηκε δημόσια ότι φοράει στον λαιμό της δονητή, βίντεο
Η 54χρονη ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ, συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», έπειτα από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast ότι το κόσμημα που φορά είναι ερωτικό βοήθημα
Στο στόχαστρο των τουρκικών Aρχών βρέθηκε η 54χρονη ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», έπειτα από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast.
Η ηθοποιός είχε εμφανίσει στην εκπομπή ένα κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της και αποκάλυψε ότι πρόκειται για δονητή, προσθέτοντας ότι της αρέσει να τον έχει «πάντα πρόχειρο».
Δείτε το βίντεο
Μετά τη δημοσιοποίηση του επεισοδίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της βάσει του άρθρου του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς».
Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να αποκλειστεί η πρόσβαση στο συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast εντός της Τουρκίας, κρίνοντας ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Τουρκία.
Η ηθοποιός είχε εμφανίσει στην εκπομπή ένα κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της και αποκάλυψε ότι πρόκειται για δονητή, προσθέτοντας ότι της αρέσει να τον έχει «πάντα πρόχειρο».
Δείτε το βίντεο
Bennu Gerede, boynundaki kolyenin sırrını anlattı:— Kulis Magazin (@kulis_magazin) August 2, 2026
“Yetişkinlere yönelik bir ürün. Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum.” pic.twitter.com/TBWTb0d9hP
Μετά τη δημοσιοποίηση του επεισοδίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της βάσει του άρθρου του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς».
Άσκηση δίωξης και αίτημα για μπλοκάρισμα του βίντεο
Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να αποκλειστεί η πρόσβαση στο συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast εντός της Τουρκίας, κρίνοντας ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Τουρκία.
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