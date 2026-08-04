Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία: Τι αποκάλυψε η αυτοψία της Πυροσβεστικής «στο σημείο μηδέν», φωτογραφίες ντοκουμέντο
Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία: Τι αποκάλυψε η αυτοψία της Πυροσβεστικής «στο σημείο μηδέν», φωτογραφίες ντοκουμέντο
Οι πραγματογνώμονες την αποδίδουν σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Έχουν συλληφθεί ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος- μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο
Σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει η Πυροσβεστική τη καταστροφική πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική, όπως προκύπτει το πόρισμα της έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε για την υπόθεση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι».
Οι σπινθήρες εκτοξεύθηκαν στα ξηρά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, δηλαδή από βόρεια προς νότια και σε απόσταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων εντάσεως 7 Μποφόρ και με ισχυρές ριπές εντάσεως 11-12 Μποφόρ.
Από την αυτοψία που έγινε στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
- Δεν βρεθήκαν υπολείμματα γνωστών εμπρηστικών μηχανισμών.
- Δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο για άγνωστο άτομο να προσέγγισε τον χώρο της πυρκαγιάς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δύσβατος για πεζό, χωρίς να γίνει αντιληπτό και να θέσει, με τη χρήση γυμνής φλόγας, πυρ.
- Δεν διαπιστώθηκε να έχουν πραγματοποιηθεί θερμές εργασίες πλησίον του αρχικού σημείου έναρξης της πυρκαγιάς.
- Δεν διαπιστώθηκε να υπάρχουν υλικά ικανά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά με το φαινόμενο της αυτανάφλεξης ή της διάθλασης,
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε για την υπόθεση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι».
Οι σπινθήρες εκτοξεύθηκαν στα ξηρά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, δηλαδή από βόρεια προς νότια και σε απόσταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων εντάσεως 7 Μποφόρ και με ισχυρές ριπές εντάσεως 11-12 Μποφόρ.
Από την αυτοψία που έγινε στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
- Δεν βρεθήκαν υπολείμματα γνωστών εμπρηστικών μηχανισμών.
- Δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο για άγνωστο άτομο να προσέγγισε τον χώρο της πυρκαγιάς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δύσβατος για πεζό, χωρίς να γίνει αντιληπτό και να θέσει, με τη χρήση γυμνής φλόγας, πυρ.
- Δεν διαπιστώθηκε να έχουν πραγματοποιηθεί θερμές εργασίες πλησίον του αρχικού σημείου έναρξης της πυρκαγιάς.
- Δεν διαπιστώθηκε να υπάρχουν υλικά ικανά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά με το φαινόμενο της αυτανάφλεξης ή της διάθλασης,
- Δεν βρέθηκαν υπολείμματα καπνίσματος.
- Δεν βρέθηκαν εμφανή ίχνη από τουφεκισμό στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο.
Παράλληλα, από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από την εξεταζόμενη περιοχή διέρχεται ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, το οποίο σε τμήμα του αναπτύσσεται ως υπόγειο δίκτυο και στη συνέχεια μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή επί ξύλινων στύλων, ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και καταλήγοντας στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου που βρίσκεται επί της παρακείμενης κορυφογραμμής, όπου είναι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες.
Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εντοπίστηκε καταπεσμένος επί του εδάφους ξύλινος στύλος της εναέριας γραμμής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, ενώ οι αγωγοί του δικτύου βρίσκονταν επίσης καταπεσμένοι εντός της καμένης έκτασης.
Επιπλέον, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε τμήματα αγωγών που βρέθηκαν πεσμένοι στο έδαφος από το εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλοίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών.
Οι εν λόγω αλλοιώσεις δεν αξιολογούνται ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά ως προϋφιστάμενη κατάσταση, η οποία υφίστατο πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς, γεγονός που υποδηλώνει την πρόκληση σπινθήρων και την εκτόξευσή τους στα ξηρά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, δηλαδή από βόρεια προς νότια και σε απόσταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων εντάσεως 7 Μποφόρ και με ισχυρές ριπές εντάσεως 11-12 Μποφόρ.
Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας, από την πυρκαγιά κάηκαν τουλάχιστον 130.000 στρέμματα δασικής έκτασης, καθώς και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, γεωργικές εκτάσεις, καθώς και κατοικίες.
Σύμφωνα με την διενεργηθείσα δικογραφία από την Π.Υ. Θήβας, αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από επαφή (ένωση) δύο αγωγών της γραμμής μέσω της πρόκλησης σπινθήρων και της εκτόξευσή τους σε ξηρά χόρτα (τα πειστήρια – οι αγωγοί έχουν κατασχεθεί).
Το περιστατικό καταδεικνύει ότι στην ίδια γραμμή είχε ήδη εκδηλωθεί αντίστοιχη αστοχία σε προγενέστερο χρόνο και, ως εκ τούτου, συνιστά σοβαρή ένδειξη ύπαρξης επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στη λειτουργία ή/και στην κατάσταση του συγκεκριμένου δικτύου.
- Δεν βρέθηκαν εμφανή ίχνη από τουφεκισμό στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο.
Παράλληλα, από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από την εξεταζόμενη περιοχή διέρχεται ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, το οποίο σε τμήμα του αναπτύσσεται ως υπόγειο δίκτυο και στη συνέχεια μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή επί ξύλινων στύλων, ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και καταλήγοντας στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου που βρίσκεται επί της παρακείμενης κορυφογραμμής, όπου είναι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες.
Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εντοπίστηκε καταπεσμένος επί του εδάφους ξύλινος στύλος της εναέριας γραμμής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, ενώ οι αγωγοί του δικτύου βρίσκονταν επίσης καταπεσμένοι εντός της καμένης έκτασης.
Επιπλέον, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε τμήματα αγωγών που βρέθηκαν πεσμένοι στο έδαφος από το εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλοίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών.
Οι εν λόγω αλλοιώσεις δεν αξιολογούνται ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά ως προϋφιστάμενη κατάσταση, η οποία υφίστατο πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς, γεγονός που υποδηλώνει την πρόκληση σπινθήρων και την εκτόξευσή τους στα ξηρά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, δηλαδή από βόρεια προς νότια και σε απόσταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων εντάσεως 7 Μποφόρ και με ισχυρές ριπές εντάσεως 11-12 Μποφόρ.
Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας, από την πυρκαγιά κάηκαν τουλάχιστον 130.000 στρέμματα δασικής έκτασης, καθώς και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, γεωργικές εκτάσεις, καθώς και κατοικίες.
Η φωτιά που είχε ξεσπάσει ένα μήνα νωρίτεραΟι πραγματογνώμονες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι στις 27 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:14 στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και σε απόσταση περίπου 150 μ. από το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς της 31ης Ιουλίου, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά.
Σύμφωνα με την διενεργηθείσα δικογραφία από την Π.Υ. Θήβας, αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από επαφή (ένωση) δύο αγωγών της γραμμής μέσω της πρόκλησης σπινθήρων και της εκτόξευσή τους σε ξηρά χόρτα (τα πειστήρια – οι αγωγοί έχουν κατασχεθεί).
Το περιστατικό καταδεικνύει ότι στην ίδια γραμμή είχε ήδη εκδηλωθεί αντίστοιχη αστοχία σε προγενέστερο χρόνο και, ως εκ τούτου, συνιστά σοβαρή ένδειξη ύπαρξης επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στη λειτουργία ή/και στην κατάσταση του συγκεκριμένου δικτύου.
Η μοναδική αιτία της πυρκαγιάςΤελικά, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε από τους πραγματογνώμονες, η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι «η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση “Μαύρο Σπιθάρι”, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν στα ξηρά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, δηλαδή από βόρεια προς νότια και σε απόσταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων εντάσεως 7 Μποφόρ και με ισχυρές ριπές εντάσεως 11-12 Μποφόρ».
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