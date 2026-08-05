«Την έβαλα μέσα στον πανικό μου σε μια βαλίτσα, την έδωσα σε έναν γέρο»: Τι ισχυρίστηκε ο Αφγανός στους αστυνομικούς για τη δολοφονία της Βρετανίδας

Οι Αρχές θεωρούν πως ο ηλικιωμένος που αναφέρει ο κατηγορούμενος δεν υπάρχει και ότι αποτελεί απλώς μια προσπάθεια να μετακυλήσει τις ευθύνες του αλλού - Αύριο η απολογία του στον ανακριτή