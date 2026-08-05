Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;»
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Ντορέττα Παπαδημητρίου Μαλλιά Βαφή Αυτοκίνητο

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;»

Η ηθοποιός πόζαρε με βαμμένη ρίζα μέσα στο αυτοκίνητό της

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;»
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με βαμμένη ρίζα μέσα στο αυτοκίνητό της εμφανίστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ενώ παράλληλα έκανε μία χιουμοριστική ερώτηση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη  5 Αυγούστου ένα Instagram story μετά την επίσκεψή της στο κομμωτήριο, με την ίδια να βγάζει μία selfie μέσα στο αμάξι της, ενώ έκανε το σήμα της νίκης.

Στην εικόνα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου κοιτούσε χαμογελαστή την κάμερα, δείχνοντας τη βαφή στη ρίζα της. «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;» έγραψε πάνω στη φωτογραφία, αφήνοντας να εννοηθεί, πως θα λουζόταν μόνη στο σπίτι της.

Δείτε την ανάρτησή της

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;»
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

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