Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;»
Η ηθοποιός πόζαρε με βαμμένη ρίζα μέσα στο αυτοκίνητό της
Με βαμμένη ρίζα μέσα στο αυτοκίνητό της εμφανίστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ενώ παράλληλα έκανε μία χιουμοριστική ερώτηση στους διαδικτυακούς της φίλους.
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 5 Αυγούστου ένα Instagram story μετά την επίσκεψή της στο κομμωτήριο, με την ίδια να βγάζει μία selfie μέσα στο αμάξι της, ενώ έκανε το σήμα της νίκης.
Στην εικόνα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου κοιτούσε χαμογελαστή την κάμερα, δείχνοντας τη βαφή στη ρίζα της. «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;» έγραψε πάνω στη φωτογραφία, αφήνοντας να εννοηθεί, πως θα λουζόταν μόνη στο σπίτι της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 5 Αυγούστου ένα Instagram story μετά την επίσκεψή της στο κομμωτήριο, με την ίδια να βγάζει μία selfie μέσα στο αμάξι της, ενώ έκανε το σήμα της νίκης.
Στην εικόνα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου κοιτούσε χαμογελαστή την κάμερα, δείχνοντας τη βαφή στη ρίζα της. «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;» έγραψε πάνω στη φωτογραφία, αφήνοντας να εννοηθεί, πως θα λουζόταν μόνη στο σπίτι της.
Δείτε την ανάρτησή της
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