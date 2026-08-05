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Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και Rolex αξίας €75.000 από Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο, τα έκρυψε κάτω από βράχους
Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και Rolex αξίας €75.000 από Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο, τα έκρυψε κάτω από βράχους
Ο 34χρονος φέρεται να πήρε ως «ενέχυρο» τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή της διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ., τα κλοπιμαία βρέθηκαν κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου
Στη σύλληψη ενός 34χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Μύκονο, καθώς κατηγορείται ότι έκλεψε μία τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν 29χρονο Ουκρανό τουρίστα.
Ο Ουκρανός παρέδωσε στον οδηγό:
- μία γυναικεία τσάντα χειρός Hermès, αξίας 15.000 ευρώ, και
- ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ.
Στις 06:20 το πρωί, ο Έλληνας οδηγός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο 29χρονος βγήκε από το όχημα, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο και κρατώντας στην κατοχή του τα πολύτιμα αντικείμενα.
Οι αστυνομικοί της Μυκόνου αξιοποίησαν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους και εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο όχημά του όσο και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά στο νησί, δεν βρέθηκαν τα κλοπιμαία.
Ωστόσο, τα αντικείμενα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Παταπίου.
Το χρονικό της υπόθεσηςΣύμφωνα με την καταγγελία του 29χρονου Ουκρανού, ο κατηγορούμενος, ο οποίος τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς, απαίτησε και έλαβε ως ενέχυρο προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας, προκειμένου να διασφαλίσει την πληρωμή της διαδρομής προς το κατάλυμά του στην Ελιά.
Ο Ουκρανός παρέδωσε στον οδηγό:
- μία γυναικεία τσάντα χειρός Hermès, αξίας 15.000 ευρώ, και
- ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ.
Στις 06:20 το πρωί, ο Έλληνας οδηγός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο 29χρονος βγήκε από το όχημα, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο και κρατώντας στην κατοχή του τα πολύτιμα αντικείμενα.
Οι αστυνομικοί της Μυκόνου αξιοποίησαν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους και εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο όχημά του όσο και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά στο νησί, δεν βρέθηκαν τα κλοπιμαία.
Ωστόσο, τα αντικείμενα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Παταπίου.
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