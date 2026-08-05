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Συμφωνία της Disney με το TikTok για την χρήση των ταινιών της
Συμφωνία της Disney με το TikTok για την χρήση των ταινιών της
Οι δύο πλευρές δεν αποκάλυψαν ποιο είναι το ύψος της συμφωνίας
Η Disney και το TikTok κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέπει στους δημιουργούς να χρησιμοποιούν στα βίντεό τους αποσπάσματα από ταινίες της Disney και από τις θυγατρικές της.
Αυτό σημαίνει ότι αποσπάσματα από επιτυχημένες σειρές ταινιών όπως το Star Wars, το Toy Story και τις ταινίες με ήρωες της Marvel θα αρχίσουν σύντομα να εμφανίζονται σε βίντεο. Μέχρι σήμερα το υλικό αυτό «κατέβαινε» λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα βίντεο θα κοινοποιούνται και στο Verts, στην πλατφόρμα βίντεο μικρού μήκους της Disney.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ πριν επεκταθεί και σε άλλες χώρες, αναφέρει το BBC.
Οι εταιρείες δεν αποκάλυψαν οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.
Τον περασμένο Μάρτιο είχε γίνει γνωστή η κατάρρευση μιας συμφωνίας ύψους 1 δισ. δολαρίων μεταξύ της Disney και της OpenAI, η οποία θα επέτρεπε στους χρήστες να χρησιμοποιούν τους χαρακτήρες της σε βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Η συμφωνία ακυρώθηκε όταν η OpenAI έκλεισε το εργαλείο δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη Sora, επικαλούμενη την απόφαση να επικεντρωθεί σε άλλους τομείς της δραστηριότητάς της.
Η Disney και το TikTok δήλωσαν ακόμη ότι ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από κοινού θα προωθήσει τα βίντεο ορισμένων δημιουργών και θα τους προσφέρει πρόσβαση σε αποκλειστικές εκδηλώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι αποσπάσματα από επιτυχημένες σειρές ταινιών όπως το Star Wars, το Toy Story και τις ταινίες με ήρωες της Marvel θα αρχίσουν σύντομα να εμφανίζονται σε βίντεο. Μέχρι σήμερα το υλικό αυτό «κατέβαινε» λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα βίντεο θα κοινοποιούνται και στο Verts, στην πλατφόρμα βίντεο μικρού μήκους της Disney.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ πριν επεκταθεί και σε άλλες χώρες, αναφέρει το BBC.
Οι εταιρείες δεν αποκάλυψαν οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.
Τον περασμένο Μάρτιο είχε γίνει γνωστή η κατάρρευση μιας συμφωνίας ύψους 1 δισ. δολαρίων μεταξύ της Disney και της OpenAI, η οποία θα επέτρεπε στους χρήστες να χρησιμοποιούν τους χαρακτήρες της σε βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Η συμφωνία ακυρώθηκε όταν η OpenAI έκλεισε το εργαλείο δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη Sora, επικαλούμενη την απόφαση να επικεντρωθεί σε άλλους τομείς της δραστηριότητάς της.
Η Disney και το TikTok δήλωσαν ακόμη ότι ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από κοινού θα προωθήσει τα βίντεο ορισμένων δημιουργών και θα τους προσφέρει πρόσβαση σε αποκλειστικές εκδηλώσεις.
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