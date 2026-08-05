Η Αριάνα Γκράντε είναι έτοιμη να επικεντρωθεί στον εαυτό της, έχει ανθρώπους που τη στηρίζουν, λένε άτομα από το περιβάλλον της

Ενώ οι συζητήσεις για την αδυνατισμένη εικόνα της και την κατάσταση της υγείας της συνεχίζονται, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας





Όπως επιβεβαίωσε το PEOPLE, η 33χρονη τραγουδίστρια







Ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο γνωρίζει την τραγουδίστρια εδώ και χρόνια, ανέφερε: «Η αποχώρησή της από το “Sunday in the Park” αποτελεί ένδειξη ότι είναι έτοιμη να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να επικεντρωθεί στον εαυτό της». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Έχει ανθρώπους γύρω της που τη στηρίζουν στην απόφασή της να επιβραδύνει τους ρυθμούς της».



Η Γκράντε αναφέρθηκε στην







Οι σχετικές συζητήσεις έγιναν ακόμη εντονότερες μετά



«Η Αριάνα είχε πάντοτε τον έλεγχο. Είναι η καριέρα της και εκείνη θέτει τους κανόνες. Έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε καλλιτεχνική επιλογή και σε κάθε πρόγραμμα», δήλωσε μία ακόμη πηγή από το περιβάλλον της στο PEOPLE. «Έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι στο παρελθόν έκανε ψυχοθεραπεία, η οποία τη βοήθησε να ξεπεράσει δύσκολες περιόδους. Παράλληλα, είναι γεμάτη χαρά, ενέργεια και επαγγελματισμό», πρόσθεσε.



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Κατά τη διάρκεια της τετράλεπτης ομιλίας της επί σκηνής, στις 3 Αυγούστου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια είπε στους θαυμαστές της ότι δεν ισχύει πως «η αρνητικότητα καταστρέφει τα πράγματα για εμένα», με αφορμή την κυκλοφορία του όγδοου άλμπουμ της, «Petal», στις 31 Ιουλίου.



«Όποιος θόρυβος κι αν υπάρχει εκεί έξω, τίποτα δεν θα μπορέσει να διαστρεβλώσει την πραγματικότητά μου ή να είναι περισσότερο ή λιγότερο αληθινό για εμένα από αυτή την αγάπη που μοιραζόμαστε», σημείωσε. Χαρακτήρισε επίσης την Eternal Sunshine Tour «μία από τις πιο θεραπευτικές, όμορφες, σωστές και ξεχωριστές εμπειρίες» της ζωής της.



Η περιοδεία, η πρώτη της μετά τη Sweetener World Tour του 2019, πρόκειται να ολοκληρωθεί στο Λονδίνο την 1η Σεπτεμβρίου. «Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να κλείσει αυτόν τον κύκλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη. Στη συνέχεια θα κάνει ένα διάλειμμα που πραγματικά αξίζει από τις δημόσιες επαγγελματικές υποχρεώσεις και εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπο και συνεχή δημόσιο έλεγχο. Η περιοδεία αυτή αποτέλεσε μια πανέμορφη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και απόλαυσε πάρα πολύ κάθε λεπτό της», ανέφερε η σχετική δήλωση.



Έτοιμη να επικεντρωθεί στον εαυτό της είναι η Αριάνα Γκράντε , έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που τη στηρίζουν.Όπως επιβεβαίωσε το PEOPLE, η 33χρονη τραγουδίστρια σκοπεύει να «αποσυρθεί» από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας Eternal Sunshine Tour, την 1η Σεπτεμβρίου. Η απόφασή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες των θαυμαστών της για την υγεία της.Λόγω της απομάκρυνσής της από τα φώτα της δημοσιότητας, η Γκράντε δεν θα συμμετάσχει τελικά στην αναβίωση του μιούζικαλ «Sunday in the Park with George» του Στίβεν Σόντχαϊμ στο Γουέστ Εντ, η οποία επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα το επόμενο καλοκαίρι στο Λονδίνο. Η κατάσταση είναι «βαθιά προσωπική», δήλωσε πηγή από το στενό περιβάλλον της Γκράντε.Ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο γνωρίζει την τραγουδίστρια εδώ και χρόνια, ανέφερε: «Η αποχώρησή της από το “Sunday in the Park” αποτελεί ένδειξη ότι είναι έτοιμη να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να επικεντρωθεί στον εαυτό της». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Έχει ανθρώπους γύρω της που τη στηρίζουν στην απόφασή της να επιβραδύνει τους ρυθμούς της».Η Γκράντε αναφέρθηκε στην απόφασή της να κάνει ένα διάλειμμα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Σικάγο, στις 3 Αυγούστου. Μιλώντας στο κοινό, που είχε κατακλύσει τον χώρο, τόνισε ότι δεν επρόκειτο για «μια αντιδραστική ή παρορμητική απόφαση», αλλά για ένα σχέδιο που είχε καταστρώσει «ήσυχα, εδώ και πολύ καιρό».Οι ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, αρχικά κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας «Wicked: For Good» το 2025 και ξανά όταν ξεκίνησε την Eternal Sunshine Tour στο Όκλαντ, στις 6 Ιουνίου.Οι σχετικές συζητήσεις έγιναν ακόμη εντονότερες μετά την κυκλοφορία του βντεοκλίπ για το τραγούδι «Petal» , πριν από λίγες μέρες. Σε αυτό, η Γκράντε εμφανίζεται να συμμετέχει σε σειρά από οντισιόν και να δέχεται σκληρή κριτική από διευθυντές κάστινγκ, όπως ότι «δεν θα έβλαπτε να χάσει μερικά κιλά» και ότι «θα έπρεπε να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση», πριν τελικά πάρει την εκδίκησή της.«Η Αριάνα είχε πάντοτε τον έλεγχο. Είναι η καριέρα της και εκείνη θέτει τους κανόνες. Έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε καλλιτεχνική επιλογή και σε κάθε πρόγραμμα», δήλωσε μία ακόμη πηγή από το περιβάλλον της στο PEOPLE. «Έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι στο παρελθόν έκανε ψυχοθεραπεία, η οποία τη βοήθησε να ξεπεράσει δύσκολες περιόδους. Παράλληλα, είναι γεμάτη χαρά, ενέργεια και επαγγελματισμό», πρόσθεσε.Κατά τη διάρκεια της τετράλεπτης ομιλίας της επί σκηνής, στις 3 Αυγούστου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια είπε στους θαυμαστές της ότι δεν ισχύει πως «η αρνητικότητα καταστρέφει τα πράγματα για εμένα», με αφορμή την κυκλοφορία του όγδοου άλμπουμ της, «Petal», στις 31 Ιουλίου.«Όποιος θόρυβος κι αν υπάρχει εκεί έξω, τίποτα δεν θα μπορέσει να διαστρεβλώσει την πραγματικότητά μου ή να είναι περισσότερο ή λιγότερο αληθινό για εμένα από αυτή την αγάπη που μοιραζόμαστε», σημείωσε. Χαρακτήρισε επίσης την Eternal Sunshine Tour «μία από τις πιο θεραπευτικές, όμορφες, σωστές και ξεχωριστές εμπειρίες» της ζωής της.Η περιοδεία, η πρώτη της μετά τη Sweetener World Tour του 2019, πρόκειται να ολοκληρωθεί στο Λονδίνο την 1η Σεπτεμβρίου. «Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να κλείσει αυτόν τον κύκλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη. Στη συνέχεια θα κάνει ένα διάλειμμα που πραγματικά αξίζει από τις δημόσιες επαγγελματικές υποχρεώσεις και εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπο και συνεχή δημόσιο έλεγχο. Η περιοδεία αυτή αποτέλεσε μια πανέμορφη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και απόλαυσε πάρα πολύ κάθε λεπτό της»,

Την ίδια ημέρα, πηγή από το περιβάλλον της Γκράντε δήλωσε στο PEOPLE ότι η τραγουδίστρια παρουσιάζει «ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σωματικά σόου, το οποίο περιλαμβάνει έντονη αθλητική δραστηριότητα». «Εμφανίζεται με υγιή και επιτυχημένο τρόπο, διατηρώντας ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο κάθε βράδυ», σημείωσε.



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