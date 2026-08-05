Σκοτ Ίστγουντ για τον τραγικό θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο το 2014: Ήταν τρομερό, το κουβαλούσα μέσα μου και δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ



Σκοτ Ίστγουντ , εξηγώντας πόσο δύσκολη ήταν για εκείνον η συγκεκριμένη περίοδος, καθώς δεν κατάφερε να πενθήσει όπως θα ήθελε.

podcast Armchair Expert

η οποία έχασε τη ζωή της σε ένα τροχαίο δυστύχημα.

Ίστγουντ, αναφέροντας

Μπράνγκμαν

Σκοτ Ίστγουντ

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Τζούελ Μπράνγκμαν

Σκοτ Ίστγουντ

Στον τραγικό θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2014, αναφέρθηκε οΟ ηθοποιός μίλησε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στογια το μοντέλο Τζούελ Μπράνγκμαν,«Ήμασταν μαζί τρία ή τέσσερα χρόνια», είπε οότι ησκοτώθηκε εξαιτίας ενός ελαττωματικού αερόσακου.Στη συνέχεια, περιέγραψε: «Υπήρχε ανάκληση για τον συγκεκριμένο αερόσακο και αυτό που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα ήταν μια μικρής έκτασης σύγκρουση από την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι θα έβγαιναν σώοι, κατέληξε να της στοιχίσει τη ζωή. Ουσιαστικά, ο αερόσακος λειτούργησε σαν να την πυροβόλησε».εξήγησε ότι εκείνη την εποχή βρισκόταν σε κινηματογραφικά γυρίσματα και δεν είχε την πολυτέλεια να σταματήσει να εργάζεται. «Όταν βρίσκεσαι σε κινηματογραφικό πλατό και συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχεις χρόνο να πενθήσεις. Η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί» δήλωσε και συμπλήρωσε: «Δεν μπορείς απλώς να επιστρέψεις στο σπίτι. Είσαι εγκλωβισμένος εκεί και πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις».Κοιτάζοντας πίσω, ο γιος του Κλιντ Ίστγουντ παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να είχε ξεκινήσει αμέσως να πενθεί τη σύντροφό του. «Έκανα αυτό που κάνουν πολλοί ως μηχανισμό άμυνας: το έβαλα στην άκρη για να το αντιμετωπίσω αργότερα. Ήταν τρομερό να πρέπει να το κουβαλάω μέσα μου χωρίς να μπορώ να το επεξεργαστώ. Πένθησα αργότερα».Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Χρειάζεται να πενθείς μαζί με τους ανθρώπους που ήταν κοντά σου και που επίσης γνώριζαν και αγαπούσαν εκείνον που έφυγε. Αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας του πένθους».Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ακόμη ότι είχε «σβήσει εντελώς» εκείνη την περίοδο από τη μνήμη του και ότι δεν πήγε ούτε στην κηδεία της, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και επειδή δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμος να αντιμετωπίσει την απώλειά της. «Χρειάστηκε να διαχειριστώ αυτό το πένθος πολύ αργότερα», κατέληξε., η οποία εργαζόταν ως μοντέλο και ήταν αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, ήταν μόλις 26 ετών όταν έχασε τη ζωή της. Οσπάνια μιλά δημόσια για τον θάνατό της. Η πρώτη φορά που αποκάλυψε την ιστορία ήταν δύο χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα. «Πριν από μερικά χρόνια είχα σχέση με μια κοπέλα που σκοτώθηκε σε τροχαίο», είχε δηλώσει στο GQ Australia το 2016, όταν ρωτήθηκε πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψε.Έπειτα, είχε πει: «Το τραγικό είναι ότι επρόκειτο για μια σχετικά μικρή σύγκρουση. Ο αερόσακος εξερράγη. Ένα μεταλλικό εξάρτημα εκτοξεύτηκε μέσα στο σώμα της, προκάλεσε ρήξη στον σπλήνα της και δεν το είχα πει ποτέ σε κανέναν».