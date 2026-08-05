Γαλλική σφραγίδα στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, με ποσοστό πάνω από 50% μπαίνει η Meridiam

Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφεται η συμφωνία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Great Sea Interconnector – Υπογράφεται και η τριμερής συμφωνία με τη Nexans για τις έρευνες βυθού





Η είσοδος της Meridiam σηματοδοτεί την ενίσχυση της μετοχικής και χρηματοδοτικής βάσης της GSI, προσδίδοντας νέα δυναμική σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο.







Οι εξελίξεις αυτές δοκίμασαν τις αντοχές και τις προοπτικές του Great Sea Interconnector, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η οριστικοποίηση της επενδυτικής συμμετοχής της Meridiam. Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ουσιαστικά την επανεκκίνηση του εγχειρήματος, καθώς φέρνει στο έργο έναν ισχυρό διεθνή επενδυτή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησής του.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπογραφεί επίσης τριμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της Great Sea Interconnector και της Nexans, η οποία αφορά την εκτέλεση των θαλάσσιων ερευνών βυθού, ένα κρίσιμο τεχνικό στάδιο για την προώθηση της υλοποίησης του έργου. Οι έρευνες αποτελούν βασική προϋπόθεση για τον οριστικό σχεδιασμό της όδευσης του υποθαλάσσιου καλωδίου και την έναρξη των επόμενων φάσεων κατασκευής.







Στην Αθήνα για τις υπογραφές βρίσκονται επίσης ο Κώστας Παπαδόπουλος της Meridiam, ο Πασκάλ Ραντί εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Nexans και επιτετραμμένος της γαλλικής πρεσβείας. Από ελληνικής πλευράς το παρόν θα δώσουν, πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Τσάφος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης και η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού πρέσβης Κατερίνα Νασίκα.



Η συμμετοχή της Meridiam εκτιμάται ότι ενισχύει την αξιοπιστία και τη χρηματοδοτική επάρκεια του έργου, ενώ η συμφωνία με τη Nexans σηματοδοτεί την έναρξη κρίσιμων τεχνικών εργασιών που θεωρούνται απαραίτητες για την ωρίμανση και την εξέλιξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης.



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Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η άρση των εμποδίων που ανέκοψαν την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης το προηγούμενο διάστημα και συνδέονται με γεωπολιτικά ζητήματα και τα προσκόμματα της Άγκυρας. Το κατά πόσο η ενισχυμένη γαλλική παρουσία θα συμβάλει στην υπέρβασή τους είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί στην πράξη.



Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam Η απαρχή της ενεργοποίησης του γαλλικού κολοσσού Meridiam εντοπίζεται το φθινόπωρο του 2024, μετά από μία τριμερή συνάντηση Μακρόν, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Παρίσι. Εκεί η γαλλική εταιρεία αρχίζει και ενεργοποιείται, διερευνώντας την προοπτική εισόδου στην κοινοπραξία για το καλώδιο GSI.



Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Meridiam, πέραν της ισχυρής γαλλικής σφραγίδας στο έργο και της σχέσης συνεργασίας που διαθέτει με την ΕΤΕπ αλλά και με την EBRD, είναι ότι έχει υλοποιήσει ένα αντίστοιχης φύσεως και βεληνεκούς, την υποθαλάσσια διασύνδεση Αγγλίας-Γερμανίας.



Σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποιείται σήμερα, καθώς στις 16:30, στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη , θα υπογραφεί η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της Great Sea Interconnector (GSI) με ποσοστό πάνω από 50%, της εταιρείας που έχει αναλάβει, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, την ανάπτυξη του στρατηγικής σημασίας έργου.Η είσοδος της Meridiam σηματοδοτεί την ενίσχυση της μετοχικής και χρηματοδοτικής βάσης της GSI, προσδίδοντας νέα δυναμική σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο.Ο ισχυρός γαλλικός επενδυτικός όμιλος βρισκόταν στον προθάλαμο του έργου εδώ και περίπου δύο χρόνια. Η είσοδός του είχε συμφωνηθεί σε επίπεδο αρχών, ωστόσο δεν προχώρησε εξαιτίας της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που περιέβαλε τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και των διαφωνιών που αναπτύχθηκαν μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για τον τρόπο προώθησης και χρηματοδότησης του έργου.Οι εξελίξεις αυτές δοκίμασαν τις αντοχές και τις προοπτικές του Great Sea Interconnector, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η οριστικοποίηση της επενδυτικής συμμετοχής της Meridiam. Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ουσιαστικά την επανεκκίνηση του εγχειρήματος, καθώς φέρνει στο έργο έναν ισχυρό διεθνή επενδυτή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησής του.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπογραφεί επίσης τριμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της Great Sea Interconnector και της Nexans, η οποία αφορά την εκτέλεση των θαλάσσιων ερευνών βυθού, ένα κρίσιμο τεχνικό στάδιο για την προώθηση της υλοποίησης του έργου. Οι έρευνες αποτελούν βασική προϋπόθεση για τον οριστικό σχεδιασμό της όδευσης του υποθαλάσσιου καλωδίου και την έναρξη των επόμενων φάσεων κατασκευής.Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή αποδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στη συμφωνία, η οποία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει την πρόοδο ενός έργου με έντονη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.Στην Αθήνα για τις υπογραφές βρίσκονται επίσης ο Κώστας Παπαδόπουλος της Meridiam, ο Πασκάλ Ραντί εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Nexans και επιτετραμμένος της γαλλικής πρεσβείας. Από ελληνικής πλευράς το παρόν θα δώσουν, πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Τσάφος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης και η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού πρέσβης Κατερίνα Νασίκα.Η συμμετοχή της Meridiam εκτιμάται ότι ενισχύει την αξιοπιστία και τη χρηματοδοτική επάρκεια του έργου, ενώ η συμφωνία με τη Nexans σηματοδοτεί την έναρξη κρίσιμων τεχνικών εργασιών που θεωρούνται απαραίτητες για την ωρίμανση και την εξέλιξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης.Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πάντως ότι η είσοδος της Meridiam, ενός επενδυτή με ισχυρή παρουσία στις ευρωπαϊκές υποδομές και στενές σχέσεις με το γαλλικό κράτος, ανοίγει ένα νέο παράθυρο στήριξης για το έργο, ενισχύοντας τη διεθνή αξιοπιστία και την επενδυτική του βάση.Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η άρση των εμποδίων που ανέκοψαν την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης το προηγούμενο διάστημα και συνδέονται με γεωπολιτικά ζητήματα και τα προσκόμματα της Άγκυρας. Το κατά πόσο η ενισχυμένη γαλλική παρουσία θα συμβάλει στην υπέρβασή τους είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί στην πράξη.Η απαρχή της ενεργοποίησης του γαλλικού κολοσσού Meridiam εντοπίζεται το φθινόπωρο του 2024, μετά από μία τριμερή συνάντηση Μακρόν, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Παρίσι. Εκεί η γαλλική εταιρεία αρχίζει και ενεργοποιείται, διερευνώντας την προοπτική εισόδου στην κοινοπραξία για το καλώδιο GSI.Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Meridiam, πέραν της ισχυρής γαλλικής σφραγίδας στο έργο και της σχέσης συνεργασίας που διαθέτει με την ΕΤΕπ αλλά και με την EBRD, είναι ότι έχει υλοποιήσει ένα αντίστοιχης φύσεως και βεληνεκούς, την υποθαλάσσια διασύνδεση Αγγλίας-Γερμανίας.

Ενώ οι αρχικές συζητήσεις αφορούσαν την απόκτηση από μέρους της Meridiam ποσοστού κάτω του 50% στον κοινοπρακτικό σχήμα του καλωδίου, εντούτοις ο γαλλικός όμιλος με το ευρύ portfolio επενδυτικών τοποθετήσεων θα πάρει ποσοστό άνω του 50%. Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πέσουν οι υπογραφές σε συμφωνίες του ΑΔΜΗΕ με τη Meridiam , όσο και με την επίσης γαλλική Nexans.



Αρμόδιες πηγές εντοπίζουν την επανεκκίνηση των συζητήσεων που έμοιαζαν να έχουν κολλήσει στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Απρίλιο στη χώρα μας.



Τότε μέλος της γαλλικής επιχειρηματικής αποστολής που συνόδευε τον Μακρόν και συμμετείχε και σε συζητήσεις με τον ΣΕΒΑ ήταν ο CEO της Meridiam Τιερί Ντο που έρχεται σήμερα στην Αθήνα για τις σχετικές υπογραφές.



Στο ραντεβού του έλληνα πρωθυπουργού και του Γάλλου προέδρου έγινε ουσιαστικότερη συζήτηση, ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και επαφές του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τους Γάλλους επενδυτές.

Μαριάννα Τζάννε Γιώργος Ευγενίδης 05.08.2026, 14:41