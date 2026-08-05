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Ο Τραμπ ζήτησε να ξηλωθεί μέρος του νέου ελικοδρομίου του Λευκού Οίκου, δεν του άρεσε η κλίση
Ο Τραμπ ζήτησε να ξηλωθεί μέρος του νέου ελικοδρομίου του Λευκού Οίκου, δεν του άρεσε η κλίση
Το έργο, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν τον Ιούνιο, αποτελεί προσωπική προτεραιότητα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει ζητήσει να ολοκληρωθεί πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, τέλος Σεπτεμβρίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους εργολάβους να ξανακάνουν τις εργασίες που είχαν ήδη ολοκληρωθεί για το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου, καθώς φέρεται να έμεινε δυσαρεστημένος από την εικόνα του έργου και ιδιαίτερα από την κλίση του χώρου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Washington Post.
Το έργο, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν τον Ιούνιο, αποτελεί προσωπική προτεραιότητα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει ζητήσει να ολοκληρωθεί πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, ο Τραμπ φέρεται να επιθυμεί το ελικοδρόμιο να είναι απολύτως επίπεδο, κάτι που οδήγησε τους εργολάβους στο να ξηλώσουν μέρος των κατασκευών και στην επανεξέταση ακόμη και της διαμόρφωσης του ίδιου του χλοοτάπητα στη νότια αυλή του Λευκού Οίκου.
Φωτογραφίες που δημοσίευσε η Washington Post δείχνουν ότι συνεργεία έχουν ήδη αφαιρέσει τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων και τη μεγάλη προεδρική σφραγίδα από γρανίτη, διαμέτρου περίπου 30 μέτρων, η οποία είχε αρχίσει να κατασκευάζεται.
Δεν έχει γίνει γνωστό πόσο θα αυξήσουν το κόστος ή θα καθυστερήσουν το χρονοδιάγραμμα οι νέες αλλαγές. Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτείται από τη Lockheed Martin, στην οποία ανήκει και η Sikorsky Aircraft, κατασκευάστρια των νέων προεδρικών ελικοπτέρων VH-92A Patriot. Η εταιρεία δεν σχολίασε εάν θα αναλάβει και το πρόσθετο κόστος.
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το νέο ελικοδρόμιο ήταν αναγκαίο, καθώς θα επιτρέπει την ασφαλέστερη προσγείωση του προεδρικού ελικοπτέρου και θα προστατεύει το γρασίδι της νότιας αυλής από τα ισχυρά καυσαέρια του Marine One.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, ο Τραμπ χρησιμοποιεί ως προσωρινό σημείο προσγείωσης το πάρκο Ellipse, νότια του Λευκού Οίκου.
Το έργο, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν τον Ιούνιο, αποτελεί προσωπική προτεραιότητα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει ζητήσει να ολοκληρωθεί πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, ο Τραμπ φέρεται να επιθυμεί το ελικοδρόμιο να είναι απολύτως επίπεδο, κάτι που οδήγησε τους εργολάβους στο να ξηλώσουν μέρος των κατασκευών και στην επανεξέταση ακόμη και της διαμόρφωσης του ίδιου του χλοοτάπητα στη νότια αυλή του Λευκού Οίκου.
Φωτογραφίες που δημοσίευσε η Washington Post δείχνουν ότι συνεργεία έχουν ήδη αφαιρέσει τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων και τη μεγάλη προεδρική σφραγίδα από γρανίτη, διαμέτρου περίπου 30 μέτρων, η οποία είχε αρχίσει να κατασκευάζεται.
Δεν έχει γίνει γνωστό πόσο θα αυξήσουν το κόστος ή θα καθυστερήσουν το χρονοδιάγραμμα οι νέες αλλαγές. Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτείται από τη Lockheed Martin, στην οποία ανήκει και η Sikorsky Aircraft, κατασκευάστρια των νέων προεδρικών ελικοπτέρων VH-92A Patriot. Η εταιρεία δεν σχολίασε εάν θα αναλάβει και το πρόσθετο κόστος.
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το νέο ελικοδρόμιο ήταν αναγκαίο, καθώς θα επιτρέπει την ασφαλέστερη προσγείωση του προεδρικού ελικοπτέρου και θα προστατεύει το γρασίδι της νότιας αυλής από τα ισχυρά καυσαέρια του Marine One.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, ο Τραμπ χρησιμοποιεί ως προσωρινό σημείο προσγείωσης το πάρκο Ellipse, νότια του Λευκού Οίκου.
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