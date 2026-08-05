ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 6 εναέρια

Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πολύ δύσκολα πράγματα, τα ξεπέρασα και βρίσκομαι σε δημιουργική φάση
GALA
Κατερίνα Παπουτσάκη Ηθοποιός

Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πολύ δύσκολα πράγματα, τα ξεπέρασα και βρίσκομαι σε δημιουργική φάση

Όταν βγήκα από αυτή τη δυσκολία, είδα τα πράγματα με άλλο μάτι, εκτίμησα περισσότερο όσα μου συνέβαιναν, είπε η ηθοποιός

Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πολύ δύσκολα πράγματα, τα ξεπέρασα και βρίσκομαι σε δημιουργική φάση
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ορισμένες δύσκολες εμπειρίες που βίωσε τα προηγούμενα χρόνια αλλά στη νέα δημιουργική περίοδο που διανύει αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, τονίζοντας πως πλέον αισθάνεται πιο δυνατή.

Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση με τον εαυτό της, εξηγώντας πως, σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα, έχει αρχίσει ξανά να αναγνωρίζει τα θετικά της στοιχεία και να δίνει αξία σε όσα πετυχαίνει. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών παραδέχτηκε ότι ήρθε αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις, αναφέροντας: «Τον τελευταίο καιρό επιβραβεύω συχνά τον εαυτό μου. Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πράγματα πολύ δύσκολα, αλλά το ξεπέρασα και βρίσκομαι τώρα σε μια φάση πολύ δημιουργική και φωτεινή. Ελπίζω αυτό να μην αλλάξει».

Όσο για το εάν συνέβη κάτι στη ζωή της Κατερίνας Παπουτσάκη, που να άλλαξε την κοσμοθεωρία της, απάντησε:  «Ναι, ήταν αυτό το διάστημα που με δυσκόλεψε. Και όταν βγήκα από αυτή τη δυσκολία, είδα τα πράγματα με άλλο μάτι. Εκτίμησα περισσότερο όσα μου συνέβαιναν στη ζωή».

Κλείνοντας, η ηθοποιός εξήγησε ότι η αλλαγή που βιώνει τελευταία είναι προσωπική και δεν σχετίζεται με κομμάτια της ερωτικής της ζωής: «Δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Το ότι είμαι χαρούμενη είναι τελείως δικό μου. Δεν εκπορεύεται από αλλού».
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης