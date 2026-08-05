Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πολύ δύσκολα πράγματα, τα ξεπέρασα και βρίσκομαι σε δημιουργική φάση
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πολύ δύσκολα πράγματα, τα ξεπέρασα και βρίσκομαι σε δημιουργική φάση
Όταν βγήκα από αυτή τη δυσκολία, είδα τα πράγματα με άλλο μάτι, εκτίμησα περισσότερο όσα μου συνέβαιναν, είπε η ηθοποιός
Σε ορισμένες δύσκολες εμπειρίες που βίωσε τα προηγούμενα χρόνια αλλά στη νέα δημιουργική περίοδο που διανύει αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, τονίζοντας πως πλέον αισθάνεται πιο δυνατή.
Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση με τον εαυτό της, εξηγώντας πως, σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα, έχει αρχίσει ξανά να αναγνωρίζει τα θετικά της στοιχεία και να δίνει αξία σε όσα πετυχαίνει. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών παραδέχτηκε ότι ήρθε αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις, αναφέροντας: «Τον τελευταίο καιρό επιβραβεύω συχνά τον εαυτό μου. Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πράγματα πολύ δύσκολα, αλλά το ξεπέρασα και βρίσκομαι τώρα σε μια φάση πολύ δημιουργική και φωτεινή. Ελπίζω αυτό να μην αλλάξει».
Όσο για το εάν συνέβη κάτι στη ζωή της Κατερίνας Παπουτσάκη, που να άλλαξε την κοσμοθεωρία της, απάντησε: «Ναι, ήταν αυτό το διάστημα που με δυσκόλεψε. Και όταν βγήκα από αυτή τη δυσκολία, είδα τα πράγματα με άλλο μάτι. Εκτίμησα περισσότερο όσα μου συνέβαιναν στη ζωή».
Κλείνοντας, η ηθοποιός εξήγησε ότι η αλλαγή που βιώνει τελευταία είναι προσωπική και δεν σχετίζεται με κομμάτια της ερωτικής της ζωής: «Δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Το ότι είμαι χαρούμενη είναι τελείως δικό μου. Δεν εκπορεύεται από αλλού».
Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση με τον εαυτό της, εξηγώντας πως, σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα, έχει αρχίσει ξανά να αναγνωρίζει τα θετικά της στοιχεία και να δίνει αξία σε όσα πετυχαίνει. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών παραδέχτηκε ότι ήρθε αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις, αναφέροντας: «Τον τελευταίο καιρό επιβραβεύω συχνά τον εαυτό μου. Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πράγματα πολύ δύσκολα, αλλά το ξεπέρασα και βρίσκομαι τώρα σε μια φάση πολύ δημιουργική και φωτεινή. Ελπίζω αυτό να μην αλλάξει».
Όσο για το εάν συνέβη κάτι στη ζωή της Κατερίνας Παπουτσάκη, που να άλλαξε την κοσμοθεωρία της, απάντησε: «Ναι, ήταν αυτό το διάστημα που με δυσκόλεψε. Και όταν βγήκα από αυτή τη δυσκολία, είδα τα πράγματα με άλλο μάτι. Εκτίμησα περισσότερο όσα μου συνέβαιναν στη ζωή».
Κλείνοντας, η ηθοποιός εξήγησε ότι η αλλαγή που βιώνει τελευταία είναι προσωπική και δεν σχετίζεται με κομμάτια της ερωτικής της ζωής: «Δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Το ότι είμαι χαρούμενη είναι τελείως δικό μου. Δεν εκπορεύεται από αλλού».
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