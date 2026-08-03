Η ΑΕΚ τα βρήκε με την Γκιορ για τον Ούγγρο χαφ Μίλαν Βιτάλις και τον φέρνει στην Ελλάδα
Η ΑΕΚ τα βρήκε με την Γκιορ για τον Ούγγρο χαφ Μίλαν Βιτάλις και τον φέρνει στην Ελλάδα
Προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Ένωση και την ουγγρική ομάδα, στην τελική ευθεία η μεταγραφή
Ο δεύτερος χαφ που περίμενε μετά τον Μάγερ ο Μάρκο Νίκολιτς, έρχεται στην ΑΕΚ.
Η Ένωση τα βρήκε με την Γκιορ και φέρνει στην Ελλάδα τον Μίλαν Βιτάλις. Ο λόγος βέβαια για τον 24χρονο Ούγγρο χαφ για τον οποίο η ΑΕΚ ήταν σε επαφές τα τελευταία 24ώρα.
Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε όλα και ο Βιτάλις αναμένεται στην Αθήνα άμεσα.
Προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Βιτάλις ήταν εκ των κορυφαίων παικτών πέρυσι της Γκιορ, σε σεζόν που ήταν απόλυτα επιτυχημένη.
Η Γκιορ κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία.
Να σημειωθεί πάντως, πως ο Βιτάλις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League. Ο λόγος είναι πως έχει αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League και του Conference League με την Γκιορ.
Η Ένωση τα βρήκε με την Γκιορ και φέρνει στην Ελλάδα τον Μίλαν Βιτάλις. Ο λόγος βέβαια για τον 24χρονο Ούγγρο χαφ για τον οποίο η ΑΕΚ ήταν σε επαφές τα τελευταία 24ώρα.
Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε όλα και ο Βιτάλις αναμένεται στην Αθήνα άμεσα.
Προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Βιτάλις ήταν εκ των κορυφαίων παικτών πέρυσι της Γκιορ, σε σεζόν που ήταν απόλυτα επιτυχημένη.
Η Γκιορ κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία.
Να σημειωθεί πάντως, πως ο Βιτάλις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League. Ο λόγος είναι πως έχει αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League και του Conference League με την Γκιορ.
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