Στράτος Τζώρτζογλου: Είμαι τόσο ερωτευμένος, που σίγουρα θα έρθει κάτι νέο στη ζωή μου
Στράτος Τζώρτζογλου: Είμαι τόσο ερωτευμένος, που σίγουρα θα έρθει κάτι νέο στη ζωή μου
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του
Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου για το μέλλον της προσωπικής του ζωής, τονίζοντας ότι διατηρεί την πίστη του στον έρωτα και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ένα νέο κεφάλαιο θα ανοίξει σύντομα για εκείνον.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, σχολιάζοντας πώς είναι η καθημερινότητά του ως εργένης, αλλά και εάν θα ήθελε να ερωτευτεί ξανά μετά τον χωρισμό του.
Όπως είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου «είμαι τόσο ερωτευμένος, που θα έρθει κάτι νέο σίγουρα στη ζωή μου» και στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν μαγειρεύει ιδιαίτερα, εκτός από τα βασικά φαγητά: «Δεν θα πω ότι η μαγειρική είναι το καλύτερό μου, δεν ξέρω να μαγειρεύω, βασικά πράγματα».
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Ο ηθοποιός, που ήταν παντρεμένος με τη Σοφία Μαριόλα ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Πρόσφατα, η πρώην σύζυγός του έκανε δηλώσεις στην ίδια εκπομπή, ξεκαθαρίζοντας πως έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του.
Όπως είπε: «Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά που γράφτηκαν για την προσωπική μου ζωή. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά γενικά. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πιο ακραία σκηνή ζηλοτυπίας που έχω κάνει. Έχει περάσει και καιρός, γιατί ο Στράτος δεν μου έδινε δικαιώματα, οπότε πρέπει να ανατρέξω στις προηγούμενες σχέσεις που είχα, άρα θα πρέπει να πάω πολύ πίσω. Τηλέφωνα ψάχνω στην αρχή της σχέσης. Εννοείται ότι με τον Στράτο έχουμε αμοιβαία αγάπη. Παραμένει αυτό το συναίσθημα. Έχει βγει το διαζύγιό μας. Όλα είναι καλά. Το μόνο που μετράει είναι ότι η αγάπη παραμένει. Το ότι φτάσαμε στο διαζύγιο, είναι κάτι που δεν το θέλαμε, αλλά δυστυχώς κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται».
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, σχολιάζοντας πώς είναι η καθημερινότητά του ως εργένης, αλλά και εάν θα ήθελε να ερωτευτεί ξανά μετά τον χωρισμό του.
Όπως είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου «είμαι τόσο ερωτευμένος, που θα έρθει κάτι νέο σίγουρα στη ζωή μου» και στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν μαγειρεύει ιδιαίτερα, εκτός από τα βασικά φαγητά: «Δεν θα πω ότι η μαγειρική είναι το καλύτερό μου, δεν ξέρω να μαγειρεύω, βασικά πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός, που ήταν παντρεμένος με τη Σοφία Μαριόλα ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Πρόσφατα, η πρώην σύζυγός του έκανε δηλώσεις στην ίδια εκπομπή, ξεκαθαρίζοντας πως έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του.
Όπως είπε: «Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά που γράφτηκαν για την προσωπική μου ζωή. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά γενικά. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πιο ακραία σκηνή ζηλοτυπίας που έχω κάνει. Έχει περάσει και καιρός, γιατί ο Στράτος δεν μου έδινε δικαιώματα, οπότε πρέπει να ανατρέξω στις προηγούμενες σχέσεις που είχα, άρα θα πρέπει να πάω πολύ πίσω. Τηλέφωνα ψάχνω στην αρχή της σχέσης. Εννοείται ότι με τον Στράτο έχουμε αμοιβαία αγάπη. Παραμένει αυτό το συναίσθημα. Έχει βγει το διαζύγιό μας. Όλα είναι καλά. Το μόνο που μετράει είναι ότι η αγάπη παραμένει. Το ότι φτάσαμε στο διαζύγιο, είναι κάτι που δεν το θέλαμε, αλλά δυστυχώς κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται».
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