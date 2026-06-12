Στράτος Τζώρτζογλου: Είμαι τόσο ερωτευμένος, που σίγουρα θα έρθει κάτι νέο στη ζωή μου

Στράτος Τζώρτζογλου «ε

ίμαι τόσο ερωτευμένος, που θα έρθει κάτι νέο σίγουρα στη ζωή μου» και στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν μαγειρεύει ιδιαίτερα, εκτός από τα βασικά φαγητά:







Όπως είπε: «Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά που γράφτηκαν για την προσωπική μου ζωή. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά γενικά. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πιο ακραία σκηνή ζηλοτυπίας που έχω κάνει. Έχει περάσει και καιρός, γιατί ο Στράτος δεν μου έδινε δικαιώματα, οπότε πρέπει να ανατρέξω στις προηγούμενες σχέσεις που είχα, άρα θα πρέπει να πάω πολύ πίσω. Τηλέφωνα ψάχνω στην αρχή της σχέσης. Εννοείται ότι με τον Στράτο έχουμε αμοιβαία αγάπη. Παραμένει αυτό το συναίσθημα. Έχει βγει το διαζύγιό μας. Όλα είναι καλά. Το μόνο που μετράει είναι ότι η αγάπη παραμένει. Το ότι φτάσαμε στο διαζύγιο, είναι κάτι που δεν το θέλαμε, αλλά δυστυχώς κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται». Ο ηθοποιός, που ήταν παντρεμένος με τη Σοφία Μαριόλα ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους . Πρόσφατα, η πρώην σύζυγός του έκανε δηλώσεις στην ίδια εκπομπή, ξεκαθαρίζοντας πως έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του Όπως είπε: «Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά που γράφτηκαν για την προσωπική μου ζωή. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά γενικά. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πιο ακραία σκηνή ζηλοτυπίας που έχω κάνει. Έχει περάσει και καιρός, γιατί ο Στράτος δεν μου έδινε δικαιώματα, οπότε πρέπει να ανατρέξω στις προηγούμενες σχέσεις που είχα, άρα θα πρέπει να πάω πολύ πίσω. Τηλέφωνα ψάχνω στην αρχή της σχέσης. Εννοείται ότι με τον Στράτο έχουμε αμοιβαία αγάπη. Παραμένει αυτό το συναίσθημα. Έχει βγει το διαζύγιό μας. Όλα είναι καλά. Το μόνο που μετράει είναι ότι η αγάπη παραμένει. Το ότι φτάσαμε στο διαζύγιο, είναι κάτι που δεν το θέλαμε, αλλά δυστυχώς κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται».