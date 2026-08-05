Στο στόχαστρο της Ρωσίας το Κραματόρσκ, απομακρύνονται παιδιά από την πόλη-προπύργιο της Ουκρανίας
Στο στόχαστρο της Ρωσίας το Κραματόρσκ, απομακρύνονται παιδιά από την πόλη-προπύργιο της Ουκρανίας
Υποχρεωτική εκκένωση για 525 παιδιά και τους κηδεμόνες τους
Εκατοντάδες οικογένειες με παιδιά απομακρύνονται από το Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, καθώς η ασφάλεια στην περιοχή επιδεινώνεται λόγω της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, ανακοίνωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Ντονέτσκ.
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βαντίμ Φιλάσκιν, χαρακτήρισε την απόφαση «δύσκολη αλλά αναγκαία», υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παραμένουν σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό συνεχή απειλή βομβαρδισμών.
«Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται, επομένως είναι απαράδεκτο να αφήνουμε τα παιδιά υπό τη συνεχή απειλή των ρωσικών επιθέσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Φιλάσκιν, συνολικά 525 παιδιά μαζί με τους κηδεμόνες τους θα απομακρυνθούν από το Κραματόρσκ και τις γύρω περιοχές, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκκένωσης.
Το Κραματόρσκ αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η πόλη έχει μετατραπεί σε κομβικό σημείο για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς λειτουργεί ως σημαντικό επιμελητειακό κέντρο για το μέτωπο.
Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από τα όρια της πόλης, σύμφωνα με τη στρατιωτική χαρτογραφική συλλογικότητα DeepState, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό.
Παρά τις συνεχείς επιθέσεις, μεγάλος αριθμός κατοίκων παραμένει στην περιοχή. Ουκρανός αξιωματούχος είχε εκτιμήσει τον περασμένο μήνα ότι περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν στο Κραματόρσκ, μεταξύ των οποίων περίπου 2.000 παιδιά.
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βαντίμ Φιλάσκιν, χαρακτήρισε την απόφαση «δύσκολη αλλά αναγκαία», υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παραμένουν σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό συνεχή απειλή βομβαρδισμών.
«Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται, επομένως είναι απαράδεκτο να αφήνουμε τα παιδιά υπό τη συνεχή απειλή των ρωσικών επιθέσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Φιλάσκιν, συνολικά 525 παιδιά μαζί με τους κηδεμόνες τους θα απομακρυνθούν από το Κραματόρσκ και τις γύρω περιοχές, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκκένωσης.
Druzhkivka.— Martin Tuitero (@TuiteroMartin) August 5, 2026
6km desde el frente, 6km S Kramatorsk. pic.twitter.com/2peDc5QT81
Το Κραματόρσκ αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η πόλη έχει μετατραπεί σε κομβικό σημείο για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς λειτουργεί ως σημαντικό επιμελητειακό κέντρο για το μέτωπο.
Κρίσιμο σημείο στο μέτωπο του Ντονέτσκ
Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από τα όρια της πόλης, σύμφωνα με τη στρατιωτική χαρτογραφική συλλογικότητα DeepState, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό.
Παρά τις συνεχείς επιθέσεις, μεγάλος αριθμός κατοίκων παραμένει στην περιοχή. Ουκρανός αξιωματούχος είχε εκτιμήσει τον περασμένο μήνα ότι περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν στο Κραματόρσκ, μεταξύ των οποίων περίπου 2.000 παιδιά.
Air defense fighters of the 93rd Kholodny Yar Brigade shot down a high-speed Shahed in the Kramatorsk district using a Stinger anti-aircraft missile system. pic.twitter.com/W0lhkb9dhH— 93-тя бригада Холодний Яр (@93OMBr1) August 5, 2026
Η ιστορία της πόλης στον πόλεμοΤο Κραματόρσκ είχε καταληφθεί προσωρινά το 2014 από φιλορώσους αυτονομιστές, πριν ανακαταληφθεί από τον ουκρανικό στρατό. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Ντονέτσκ, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών δυνάμεων στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στην ανατολική Ουκρανία.
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