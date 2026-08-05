Στο στόχαστρο της Ρωσίας το Κραματόρσκ, απομακρύνονται παιδιά από την πόλη-προπύργιο της Ουκρανίας
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Στο στόχαστρο της Ρωσίας το Κραματόρσκ, απομακρύνονται παιδιά από την πόλη-προπύργιο της Ουκρανίας

Υποχρεωτική εκκένωση για 525 παιδιά και τους κηδεμόνες τους

Στο στόχαστρο της Ρωσίας το Κραματόρσκ, απομακρύνονται παιδιά από την πόλη-προπύργιο της Ουκρανίας
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Εκατοντάδες οικογένειες με παιδιά απομακρύνονται από το Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, καθώς η ασφάλεια στην περιοχή επιδεινώνεται λόγω της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, ανακοίνωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Ντονέτσκ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βαντίμ Φιλάσκιν, χαρακτήρισε την απόφαση «δύσκολη αλλά αναγκαία», υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παραμένουν σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό συνεχή απειλή βομβαρδισμών.

«Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται, επομένως είναι απαράδεκτο να αφήνουμε τα παιδιά υπό τη συνεχή απειλή των ρωσικών επιθέσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Φιλάσκιν, συνολικά 525 παιδιά μαζί με τους κηδεμόνες τους θα απομακρυνθούν από το Κραματόρσκ και τις γύρω περιοχές, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκκένωσης.



Κρίσιμο σημείο στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Το Κραματόρσκ αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η πόλη έχει μετατραπεί σε κομβικό σημείο για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς λειτουργεί ως σημαντικό επιμελητειακό κέντρο για το μέτωπο.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από τα όρια της πόλης, σύμφωνα με τη στρατιωτική χαρτογραφική συλλογικότητα DeepState, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό.

Κλείσιμο
Παρά τις συνεχείς επιθέσεις, μεγάλος αριθμός κατοίκων παραμένει στην περιοχή. Ουκρανός αξιωματούχος είχε εκτιμήσει τον περασμένο μήνα ότι περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν στο Κραματόρσκ, μεταξύ των οποίων περίπου 2.000 παιδιά.



Η ιστορία της πόλης στον πόλεμο

Το Κραματόρσκ είχε καταληφθεί προσωρινά το 2014 από φιλορώσους αυτονομιστές, πριν ανακαταληφθεί από τον ουκρανικό στρατό. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Ντονέτσκ, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών δυνάμεων στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στην ανατολική Ουκρανία.
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