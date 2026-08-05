Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός αποχωρίστηκε την πλατινέ ξανθιά απόχρωση που είχε
Σε μία αλλαγή στο look της προχώρησε η Λίντσεϊ Λόχαν, επιστέφοντας σε μία ginger απόχρωση στα μαλλιά της.
Η 40χρονη ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagramότι εικόνες με την αλλαγή που έκανε. Η Λόχαν αποφάσισε να αφήσει πίσω της το πλατινέ ξανθό που είχε και επανήλθε στο εμβληματικό χάλκινο-κόκκινο χρώμα που τη χαρακτήριζε για χρόνια.
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, πόζαρε φορώντας μια μπλε ρόμπα, ενώ παράλληλα έδειχνε από διαφορετικές λήψεις την το νέο look στα μαλλιά της.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι θαυμαστές της δεν άργησαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια. «Η πιο εμβληματική κοκκινομάλλα της ποπ κουλτούρας», έγραψε κάποιος, ενώ άλλο πρόσωπο πρόσθεσε: «Λατρεύω αυτό το χρώμα. Σου πηγαίνουν όλα, αλλά το φυσικό σου χρώμα είναι εκπληκτικό». «Να τη! Είσαι εκθαμβωτική με αυτά τα μαλλια», έγραψε κάποιος άλλος, ενώ ένας ακόμη συμπλήρωσε με ενθουσιασμό: «Επέστρεψε!».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 40χρονη ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagramότι εικόνες με την αλλαγή που έκανε. Η Λόχαν αποφάσισε να αφήσει πίσω της το πλατινέ ξανθό που είχε και επανήλθε στο εμβληματικό χάλκινο-κόκκινο χρώμα που τη χαρακτήριζε για χρόνια.
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, πόζαρε φορώντας μια μπλε ρόμπα, ενώ παράλληλα έδειχνε από διαφορετικές λήψεις την το νέο look στα μαλλιά της.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι θαυμαστές της δεν άργησαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια. «Η πιο εμβληματική κοκκινομάλλα της ποπ κουλτούρας», έγραψε κάποιος, ενώ άλλο πρόσωπο πρόσθεσε: «Λατρεύω αυτό το χρώμα. Σου πηγαίνουν όλα, αλλά το φυσικό σου χρώμα είναι εκπληκτικό». «Να τη! Είσαι εκθαμβωτική με αυτά τα μαλλια», έγραψε κάποιος άλλος, ενώ ένας ακόμη συμπλήρωσε με ενθουσιασμό: «Επέστρεψε!».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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