ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 6 εναέρια

Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες
GALA
Λίντσεϊ Λόχαν Μαλλιά

Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός αποχωρίστηκε την πλατινέ ξανθιά απόχρωση που είχε

Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
Σε μία αλλαγή στο look της προχώρησε η Λίντσεϊ Λόχαν, επιστέφοντας σε μία ginger απόχρωση στα μαλλιά της.

Η 40χρονη ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagramότι εικόνες με την αλλαγή που έκανε. Η Λόχαν αποφάσισε να αφήσει πίσω της το πλατινέ ξανθό που είχε και επανήλθε στο εμβληματικό χάλκινο-κόκκινο χρώμα που τη χαρακτήριζε για χρόνια.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, πόζαρε φορώντας μια μπλε ρόμπα, ενώ παράλληλα έδειχνε από διαφορετικές λήψεις την το νέο look στα μαλλιά της. 

Δείτε την ανάρτησή της


Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Λίντσεϊ Λόχαν έβαψε ξανά ginger τα μαλλιά της, δείτε φωτογραφίες

Οι θαυμαστές της δεν άργησαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια. «Η πιο εμβληματική κοκκινομάλλα της ποπ κουλτούρας», έγραψε κάποιος, ενώ άλλο πρόσωπο πρόσθεσε: «Λατρεύω αυτό το χρώμα. Σου πηγαίνουν όλα, αλλά το φυσικό σου χρώμα είναι εκπληκτικό». «Να τη! Είσαι εκθαμβωτική με αυτά τα μαλλια», έγραψε κάποιος άλλος, ενώ ένας ακόμη συμπλήρωσε με ενθουσιασμό: «Επέστρεψε!».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης