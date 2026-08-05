Οι βουτιές της Ιωάννας Μαλέσκου σε πισίνα στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Οι βουτιές της Ιωάννας Μαλέσκου σε πισίνα στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Η παρουσιάστρια πόζαρε με ένα μαύρο μαγιό
Τις βουτιές της σε πισίνα στη Μύκονο έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Η παρουσιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο νησί των ανέμων, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους την καθημερινότητα από τις διακοπές της.
Σε Instagram story που έκανε την Τρίτη 4 Αυγούστου, εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπικίνι να κολυμπάει σε πισίνα και να κοιτάει χαμογελαστή την κάμερα. Η Ιωάννα Μαλέσκου συνόδευσε τη δημοσίευσή της με το κομμάτι «Paradise» των Coldplay.
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο νησί των ανέμων, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους την καθημερινότητα από τις διακοπές της.
Σε Instagram story που έκανε την Τρίτη 4 Αυγούστου, εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπικίνι να κολυμπάει σε πισίνα και να κοιτάει χαμογελαστή την κάμερα. Η Ιωάννα Μαλέσκου συνόδευσε τη δημοσίευσή της με το κομμάτι «Paradise» των Coldplay.
Δείτε το βίντεο
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