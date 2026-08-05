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Οι βουτιές της Ιωάννας Μαλέσκου σε πισίνα στη Μύκονο, δείτε βίντεο
GALA
Ιωάννα Μαλέσκου Μύκονος Πισίνα

Οι βουτιές της Ιωάννας Μαλέσκου σε πισίνα στη Μύκονο, δείτε βίντεο

Η παρουσιάστρια πόζαρε με ένα μαύρο μαγιό

Οι βουτιές της Ιωάννας Μαλέσκου σε πισίνα στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ
Τις βουτιές της σε πισίνα στη Μύκονο έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο νησί των ανέμων, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους την καθημερινότητα από τις διακοπές της.

Σε Instagram story που έκανε την Τρίτη 4 Αυγούστου, εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπικίνι να κολυμπάει σε πισίνα και να κοιτάει χαμογελαστή την κάμερα. Η Ιωάννα Μαλέσκου συνόδευσε τη δημοσίευσή της με το κομμάτι «Paradise» των Coldplay.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ

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