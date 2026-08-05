Μιράντα Κερ για Ορλάντο Μπλουμ: Πλέον είναι σαν αδερφός για μένα
Μιράντα Κερ για Ορλάντο Μπλουμ: Πλέον είναι σαν αδερφός για μένα
Συγχωρήσαμε ο ένας τον άλλον, συγχωρήσαμε τους εαυτούς μας και κάναμε ειρήνη, είπε το μοντέλο για τον ηθοποιό και πρώην σύζυγό της
Τη σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ μετά τον χωρισμό τους περιέγραψε η Μιράντα Κερ, μιλώντας για τη συνεπιμέλεια του γιου τους.
Σε συνέντευξή της στο podcast «Let’s Be Honest with Kristin Cavallari» το 43χρονο μοντέλο, που έχει αναφερθεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια στις καλές σχέσεις που διατηρεί με τον 49χρονο ηθοποιό, τόνισε ότι είναι πλέον «σαν αδελφός» για εκείνη. Η οικοδέσποινα Κριστίν Καβαλάρι τη ρώτησε πώς κατάφεραν εκείνη και ο Μπλουμ να παραμείνουν «εξαιρετικοί γονείς» μετά τον χωρισμό τους το 2013, με την Κερ να απαντά ότι αυτό συνέβη «από την πρώτη ημέρα».
Η Κερ και ο Μπλουμ έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον 15χρονο Φλιν. Εκείνη έχει τρεις ακόμη γιους με τον εδώ και εννέα χρόνια σύζυγό της, τον οκτάχρονο Χαρτ, τον εξάχρονο Μάιλς και τον δίχρονο. Ο Μπλουμ, από την πλευρά του, έχει επίσης μία κόρη, την πέντε ετών Ντέιζι Νταβ, με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, την Κέιτι Πέρι.
«Προφανώς δεν είναι εύκολο όταν χωρίζεις», δήλωσε η Κερ στο podcast της Καβαλάρι, προσθέτοντας: «Υπάρχει πάντα ένας βαθμός πόνου, ακόμη και όταν και οι δύο γνωρίζετε ότι ο χωρισμός γίνεται για τους σωστούς λόγους. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι σε κάθε χωρισμό υπάρχει πόνος και από τις δύο πλευρές».
Ο Μπλουμ και η Κερ, οι οποίοι άρχισαν να βγαίνουν το 2007, πήραν διαζύγιο το 2013, έπειτα από τρία χρόνια γάμου. Εκείνη παντρεύτηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή του Snapchat, Έβαν Σπίγκελ, τον Μάιο του 2017.
Αναφερόμενη στον μεγαλύτερο γιο της, η Κερ είπε στην Καβαλάρι: «Το σημαντικότερο πράγμα που έμαθα είναι να βάζω πρώτα τις ανάγκες του παιδιού». Όπως τόνισε, η ερώτηση που έκανε πάντοτε στον εαυτό της ήταν: «Είναι αυτό προς το συμφέρον του Φλιν;». Συνεχίζοντας να μιλά για τη συνεπιμέλεια με τον Μπλουμ, σημείωσε: «Αυτό ήταν ουσιαστικά ο οδηγός μας για κάθε απόφαση».
«Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, και επειδή γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, έχουμε αναπτύξει μια τόσο καλή φιλία, ώστε πλέον είναι απλώς μέρος της οικογένειας. Είναι σαν αδελφός μου. Έχουμε, λοιπόν, αυτή τη σχέση», συμπλήρωσε.
Οι νέες δηλώσεις της Κερ έρχονται μετά την αναφορά της, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, στον τρόπο με τον οποίο διατηρεί αρμονικές σχέσεις με τον Μπλουμ ως προς τη συνεπιμέλεια, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «We Need to Talk» με τον Πολ Κ. Μπράνσον.
«Από την πρώτη ημέρα, ο Ορλάντο κι εγώ είχαμε κάνει πολλή πνευματική δουλειά και η συγχώρεση αποτελούσε μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας. Συγχωρήσαμε ο ένας τον άλλον, συγχωρήσαμε τους εαυτούς μας και κάναμε ειρήνη μέσα σε αυτή την κατάσταση», είχε δηλώσει η Κερ. «Και οι δύο γνωρίζαμε ότι η σχέση δεν έβγαζε τον καλύτερο εαυτό μας».
Στη συνέχεια είχε αναφέρει: «Όταν πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε, του είπα: “Ας βάζουμε πάντα πρώτα τις ανάγκες του Φλιν. Ας μην το κάνουμε να αφορά εμάς”. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι καλύτερο για τον Φλιν. Ταυτόχρονα, όμως, ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε συγχωρήσει ολοκληρωτικά ο ένας τον άλλον και ότι έχουμε συμφιλιωθεί, γιατί διαφορετικά αυτό το βάρος σε ακολουθεί».
Η Κερ αναγνώρισε ότι ο Μπλουμ θα βρίσκεται πάντοτε στη ζωή της και γι’ αυτό, όπως είπε, προτιμά να έχει μαζί του μια ειρηνική σχέση παρά να βρίσκονται διαρκώς σε σύγκρουση. «Όταν έχεις αποκτήσει παιδί με κάποιον, εκείνος θα είναι ο άλλος γονιός του παιδιού για όλη του τη ζωή. Θα υπάρξουν καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να μιλήσετε, είτε σας αρέσει είτε όχι. Γιατί, λοιπόν, να μην υπάρχει αρμονία; Γιατί να μην είναι τα πράγματα πιο ειρηνικά;», είχε τονίσει.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στο podcast «Let’s Be Honest with Kristin Cavallari» το 43χρονο μοντέλο, που έχει αναφερθεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια στις καλές σχέσεις που διατηρεί με τον 49χρονο ηθοποιό, τόνισε ότι είναι πλέον «σαν αδελφός» για εκείνη. Η οικοδέσποινα Κριστίν Καβαλάρι τη ρώτησε πώς κατάφεραν εκείνη και ο Μπλουμ να παραμείνουν «εξαιρετικοί γονείς» μετά τον χωρισμό τους το 2013, με την Κερ να απαντά ότι αυτό συνέβη «από την πρώτη ημέρα».
Η Κερ και ο Μπλουμ έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον 15χρονο Φλιν. Εκείνη έχει τρεις ακόμη γιους με τον εδώ και εννέα χρόνια σύζυγό της, τον οκτάχρονο Χαρτ, τον εξάχρονο Μάιλς και τον δίχρονο. Ο Μπλουμ, από την πλευρά του, έχει επίσης μία κόρη, την πέντε ετών Ντέιζι Νταβ, με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, την Κέιτι Πέρι.
«Προφανώς δεν είναι εύκολο όταν χωρίζεις», δήλωσε η Κερ στο podcast της Καβαλάρι, προσθέτοντας: «Υπάρχει πάντα ένας βαθμός πόνου, ακόμη και όταν και οι δύο γνωρίζετε ότι ο χωρισμός γίνεται για τους σωστούς λόγους. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι σε κάθε χωρισμό υπάρχει πόνος και από τις δύο πλευρές».
Ο Μπλουμ και η Κερ, οι οποίοι άρχισαν να βγαίνουν το 2007, πήραν διαζύγιο το 2013, έπειτα από τρία χρόνια γάμου. Εκείνη παντρεύτηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή του Snapchat, Έβαν Σπίγκελ, τον Μάιο του 2017.
Miranda Kerr Says Ex Orlando Bloom Is ‘Like a Brother’ as She Opens Up About Co-Parenting https://t.co/VzTdgGmsr9— People (@people) August 5, 2026
«Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, και επειδή γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, έχουμε αναπτύξει μια τόσο καλή φιλία, ώστε πλέον είναι απλώς μέρος της οικογένειας. Είναι σαν αδελφός μου. Έχουμε, λοιπόν, αυτή τη σχέση», συμπλήρωσε.
Οι νέες δηλώσεις της Κερ έρχονται μετά την αναφορά της, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, στον τρόπο με τον οποίο διατηρεί αρμονικές σχέσεις με τον Μπλουμ ως προς τη συνεπιμέλεια, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «We Need to Talk» με τον Πολ Κ. Μπράνσον.
«Από την πρώτη ημέρα, ο Ορλάντο κι εγώ είχαμε κάνει πολλή πνευματική δουλειά και η συγχώρεση αποτελούσε μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας. Συγχωρήσαμε ο ένας τον άλλον, συγχωρήσαμε τους εαυτούς μας και κάναμε ειρήνη μέσα σε αυτή την κατάσταση», είχε δηλώσει η Κερ. «Και οι δύο γνωρίζαμε ότι η σχέση δεν έβγαζε τον καλύτερο εαυτό μας».
Στη συνέχεια είχε αναφέρει: «Όταν πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε, του είπα: “Ας βάζουμε πάντα πρώτα τις ανάγκες του Φλιν. Ας μην το κάνουμε να αφορά εμάς”. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι καλύτερο για τον Φλιν. Ταυτόχρονα, όμως, ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε συγχωρήσει ολοκληρωτικά ο ένας τον άλλον και ότι έχουμε συμφιλιωθεί, γιατί διαφορετικά αυτό το βάρος σε ακολουθεί».
Η Κερ αναγνώρισε ότι ο Μπλουμ θα βρίσκεται πάντοτε στη ζωή της και γι’ αυτό, όπως είπε, προτιμά να έχει μαζί του μια ειρηνική σχέση παρά να βρίσκονται διαρκώς σε σύγκρουση. «Όταν έχεις αποκτήσει παιδί με κάποιον, εκείνος θα είναι ο άλλος γονιός του παιδιού για όλη του τη ζωή. Θα υπάρξουν καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να μιλήσετε, είτε σας αρέσει είτε όχι. Γιατί, λοιπόν, να μην υπάρχει αρμονία; Γιατί να μην είναι τα πράγματα πιο ειρηνικά;», είχε τονίσει.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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