Η Ριάνα έκλεψε τις εντυπώσεις σε φεστιβάλ στα Μπαρμπάντος: Η αποκαλυπτική εμφάνιση με φτερά παγωνιού και πολύτιμες πέτρες
Η Ριάνα έκλεψε τις εντυπώσεις σε φεστιβάλ στα Μπαρμπάντος: Η αποκαλυπτική εμφάνιση με φτερά παγωνιού και πολύτιμες πέτρες
Η τραγουδίστρια βγήκε στους δρόμους φορώντας μια αποκαλυπτική στολή
Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση με φτερά παγωνιού και πολύτιμες πέτρες επέστρεψε η Ριάνα στο φεστιβάλ Crop Over 2026, στον τόπο καταγωγής της στα Μπαρμπάντος.
Η 38χρονη τραγουδίστρια βγήκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στους δρόμους, φορώντας μια αποκαλυπτική αποκριάτικη στολή με κοψίματα, την οποία ολοκλήρωσε με ένα περίτεχνο κόσμημα-στέμμα και ένα τεράστιο ζευγάρι φτερά σε τιρκουάζ, ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις.
Το εντυπωσιακό σύνολο σχεδίασε η σχεδιάστρια Lauren Austin, η οποία συνεργάζεται με τη Ριάνα για τις εμφανίσεις της στο Crop Over από το 2013. Η Δευτέρα σηματοδότησε το Grand Kadooment Day, τη μεγάλη παρέλαση που ολοκληρώνει το φεστιβάλ συγκομιδής στα Μπαρμπάντος, μια γιορτή διάρκειας ενός μήνα που σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου συγκομιδής του ζαχαροκάλαμου και έχει τις ρίζες της στον 17ο αιώνα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η 38χρονη τραγουδίστρια βγήκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στους δρόμους, φορώντας μια αποκαλυπτική αποκριάτικη στολή με κοψίματα, την οποία ολοκλήρωσε με ένα περίτεχνο κόσμημα-στέμμα και ένα τεράστιο ζευγάρι φτερά σε τιρκουάζ, ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις.
Το εντυπωσιακό σύνολο σχεδίασε η σχεδιάστρια Lauren Austin, η οποία συνεργάζεται με τη Ριάνα για τις εμφανίσεις της στο Crop Over από το 2013. Η Δευτέρα σηματοδότησε το Grand Kadooment Day, τη μεγάλη παρέλαση που ολοκληρώνει το φεστιβάλ συγκομιδής στα Μπαρμπάντος, μια γιορτή διάρκειας ενός μήνα που σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου συγκομιδής του ζαχαροκάλαμου και έχει τις ρίζες της στον 17ο αιώνα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@robfenty1988
Rihanna in Barbados yesterday 🇧🇧💙🧡💚💜🩷💛❤️💙🧡🩷💛❤️✨ #rihanna #robfenty #fyp #parati #viral♬ suara asli - ilham - ilham
@carasbrasil
Carnaval de Barbados. Rihanna participou do Grand Kadooment Day no bloco Aura, liderado pelo seu irmão, Rorrey Fenty, durante o festival Crop Over. 🎥: @imsovayne♬ som original - CARAS BRASIL
Η τραγουδίστρια εθεάθη να χορεύει μαζί με το συγκρότημα Aura του αδερφού της, Rorrey Fenty, συμμετέχοντας ενεργά στους εορτασμούς. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δείχνουν να χαιρετά μικρούς θαυμαστές και το πλήθος από το άρμα της παρέλασης.
Η τελευταία συμμετοχή της Ριάνα στην παρέλαση ήταν το 2024, όταν είχε φορέσει μια επίσης εντυπωσιακή στολή σε έντονες ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ το 2019 είχε επιλέξει ένα μίνι φόρεμα με φτερά.
Φωτογραφία άρθρου: @246Paps / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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