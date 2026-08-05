Η Ριάνα έκλεψε τις εντυπώσεις σε φεστιβάλ στα Μπαρμπάντος: Η αποκαλυπτική εμφάνιση με φτερά παγωνιού και πολύτιμες πέτρες

Η τραγουδίστρια εθεάθη να χορεύει μαζί με το συγκρότημα Aura του αδερφού της, Rorrey Fenty, συμμετέχοντας ενεργά στους εορτασμούς. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δείχνουν να χαιρετά μικρούς θαυμαστές και το πλήθος από το άρμα της παρέλασης.Η τελευταία συμμετοχή της Ριάνα στην παρέλαση ήταν το 2024, όταν είχε φορέσει μια επίσης εντυπωσιακή στολή σε έντονες ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ το 2019 είχε επιλέξει ένα μίνι φόρεμα με φτερά.: @246Paps / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia