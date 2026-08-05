Λένα Παπαληγούρα: Δεν υπάρχει μέρα που να μη σκεφτώ τον πατέρα μου, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει
GALA
Λένα Παπαληγούρα Αναστάσης Παπαληγούρας

Λένα Παπαληγούρα: Δεν υπάρχει μέρα που να μη σκεφτώ τον πατέρα μου, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει

Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας, εξομολογήθηκε η ηθοποιός σχετικά με τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα

Λένα Παπαληγούρα: Δεν υπάρχει μέρα που να μη σκεφτώ τον πατέρα μου, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το συναισθηματικό βάρος μετά την απώλεια του πατέρα της υπογράμμισε η Λένα Παπαληγούρα. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια τον περασμένο Φεβρουάριο.

Έξι μήνες μετά τον θάνατό του, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως βρίσκεται διαρκώς στο μυαλό της. Είναι βέβαιη, δε, ότι δεν θα πάψει ποτέ να νιώθει το κενό που άφησε πίσω του.

«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει», εκμυστηρεύτηκε η Λένα Παπαληγούρα σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!

Αν και μοιράστηκε πολλά μαζί με τον πατέρα της, η ηθοποιός τόνισε ότι θα ήθελε να περάσει και άλλες στιγμές δίπλα του. «Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα», σημείωσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης