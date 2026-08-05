Λένα Παπαληγούρα: Δεν υπάρχει μέρα που να μη σκεφτώ τον πατέρα μου, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει
Λένα Παπαληγούρα: Δεν υπάρχει μέρα που να μη σκεφτώ τον πατέρα μου, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει
Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας, εξομολογήθηκε η ηθοποιός σχετικά με τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα
Το συναισθηματικό βάρος μετά την απώλεια του πατέρα της υπογράμμισε η Λένα Παπαληγούρα. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια τον περασμένο Φεβρουάριο.
Έξι μήνες μετά τον θάνατό του, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως βρίσκεται διαρκώς στο μυαλό της. Είναι βέβαιη, δε, ότι δεν θα πάψει ποτέ να νιώθει το κενό που άφησε πίσω του.
«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει», εκμυστηρεύτηκε η Λένα Παπαληγούρα σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!
Αν και μοιράστηκε πολλά μαζί με τον πατέρα της, η ηθοποιός τόνισε ότι θα ήθελε να περάσει και άλλες στιγμές δίπλα του. «Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Έξι μήνες μετά τον θάνατό του, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως βρίσκεται διαρκώς στο μυαλό της. Είναι βέβαιη, δε, ότι δεν θα πάψει ποτέ να νιώθει το κενό που άφησε πίσω του.
«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει», εκμυστηρεύτηκε η Λένα Παπαληγούρα σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!
Αν και μοιράστηκε πολλά μαζί με τον πατέρα της, η ηθοποιός τόνισε ότι θα ήθελε να περάσει και άλλες στιγμές δίπλα του. «Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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