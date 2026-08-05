Ο Κώστας Καραφώτης φωτογραφίζεται με την κόρη του
Ο Κώστας Καραφώτης φωτογραφίζεται με την κόρη του
Ο τραγουδιστής έκανε μία βόλτα με τη σύζυγό του και το παιδί τους σε εμπορικό κέντρο
Με την κόρη του φωτογραφήθηκε ο Κώστας Καραφώτης, δημοσιεύοντας το τρυφερό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Ιανουάριο. Το ζευγάρι έκανε μία βόλτα σε εμπορικό κέντρο, από την οποία δεν έλειψαν οι πόζες και οι φωτογραφίες. Σε εικόνα που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Κώστας Καραφώτης απαθανατίζεται, κρατώντας την κόρη του στην αγκαλιά του, ενώ σε επόμενο στιγμιότυπο «πρωταγωνιστεί» η γυναίκα του. «Εκείνες … κι εγώ!», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Ιανουάριο. Το ζευγάρι έκανε μία βόλτα σε εμπορικό κέντρο, από την οποία δεν έλειψαν οι πόζες και οι φωτογραφίες. Σε εικόνα που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Κώστας Καραφώτης απαθανατίζεται, κρατώντας την κόρη του στην αγκαλιά του, ενώ σε επόμενο στιγμιότυπο «πρωταγωνιστεί» η γυναίκα του. «Εκείνες … κι εγώ!», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.
Δείτε τις φωτογραφίες
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