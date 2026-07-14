Ανίτα Μπραντ για Χάρη Χριστόπουλο: Θαυμάζω την εργατικότητα και την επιμονή του, δουλεύει πολύ για να πετύχει έναν στόχο
Ανίτα Μπραντ για Χάρη Χριστόπουλο: Θαυμάζω την εργατικότητα και την επιμονή του, δουλεύει πολύ για να πετύχει έναν στόχο
Αυτό που αγαπώ περισσότερο σε εκείνον όμως είναι η αγάπη που έχει για τα παιδιά μας, πρόσθεσε η make-up artist για τον σύζυγό της
Η επιμονή και η εργατικότητα είναι μερικά από τα στοιχεία που θαυμάζει η Ανίτα Μπραντ στον Χάρη Χριστόπουλο. Η make-up artist μίλησε για τον σύζυγό της και αναφέρθηκε σε όσα την κάνουν τον αγαπά. Όπως είπε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που δουλεύει σκληρά για να πετύχει τους στόχους που βάζει.
«Στον Χάρη θαυμάζω την εργατικότητα και την επιμονή του. Είναι ένας άνθρωπος που, όταν βάζει ένα στόχο, δουλεύει πολύ για να τον πετύχει. Αυτό που αγαπώ περισσότερο σε εκείνον όμως είναι η αγάπη που έχει για τα παιδιά μας», ανέφερε η Ανίτα Μπραντ σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello.
Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι για να πετύχει και να μακροημερεύσει ένας γάμος απαιτούνται σεβασμό και ουσιαστική επικοινωνία. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια συνταγή που ταιριάζει σε όλους. Νομίζω όμως ότι ο σεβασμός, η επικοινωνία και η καθημερινή προσπάθεια είναι απαραίτητα στοιχεία. Ένας γάμος δεν είναι κάτι που χτίζεται μία φορά. Χτίζεται κάθε μέρα, μέσα από μικρές πράξεις, κατανόηση και διάθεση να βελτιώνεσαι μαζί με τον άλλο».
Κάνοντας έναν απολογισμό της προσωπικής και της επαγγελματικής της ζωής, δηλώνει ευγνώμων για όσα έχει πετύχει. «Νιώθω ευγνωμοσύνη. Έχω τρία υπέροχα παιδιά και κατάφερα να δημιουργήσω μια εταιρεία από το μηδέν, κάτι που ήταν ένα μεγάλο προσωπικό όνειρο. Υπάρχουν φυσικά πολλοί στόχοι ακόμα που θέλω να κατακτήσω. Νομίζω όμως ότι η ευτυχία δεν είναι ένας τελικός προορισμός. Είναι οι μικρές στιγμές που ζεις καθημερινά και που πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύτιμες είναι», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Στον Χάρη θαυμάζω την εργατικότητα και την επιμονή του. Είναι ένας άνθρωπος που, όταν βάζει ένα στόχο, δουλεύει πολύ για να τον πετύχει. Αυτό που αγαπώ περισσότερο σε εκείνον όμως είναι η αγάπη που έχει για τα παιδιά μας», ανέφερε η Ανίτα Μπραντ σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello.
Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι για να πετύχει και να μακροημερεύσει ένας γάμος απαιτούνται σεβασμό και ουσιαστική επικοινωνία. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια συνταγή που ταιριάζει σε όλους. Νομίζω όμως ότι ο σεβασμός, η επικοινωνία και η καθημερινή προσπάθεια είναι απαραίτητα στοιχεία. Ένας γάμος δεν είναι κάτι που χτίζεται μία φορά. Χτίζεται κάθε μέρα, μέσα από μικρές πράξεις, κατανόηση και διάθεση να βελτιώνεσαι μαζί με τον άλλο».
Κάνοντας έναν απολογισμό της προσωπικής και της επαγγελματικής της ζωής, δηλώνει ευγνώμων για όσα έχει πετύχει. «Νιώθω ευγνωμοσύνη. Έχω τρία υπέροχα παιδιά και κατάφερα να δημιουργήσω μια εταιρεία από το μηδέν, κάτι που ήταν ένα μεγάλο προσωπικό όνειρο. Υπάρχουν φυσικά πολλοί στόχοι ακόμα που θέλω να κατακτήσω. Νομίζω όμως ότι η ευτυχία δεν είναι ένας τελικός προορισμός. Είναι οι μικρές στιγμές που ζεις καθημερινά και που πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύτιμες είναι», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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