Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης: Τα «ακροβατικά» τους στην πισίνα, δείτε βίντεο
Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης: Τα «ακροβατικά» τους στην πισίνα, δείτε βίντεο
Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι από τις περσινές, σχολίασε η ηθοποιός
Μετρώντας αντίστροφα για τις διακοπές της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Ντορέττα Παπαπδημητρίου δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από το περσινό τους καλοκαίρι.
Το ζευγάρι απαθανατίζεται σε χαλαρές στιγμές, ενώ κάνει τις βουτιές του στην πισίνα. «Καλοκαιρινά ακροβατικά», σχολίασε πάνω στο βίντεο η ηθοποιός, ενώ στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι από τις περσινές».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι απαθανατίζεται σε χαλαρές στιγμές, ενώ κάνει τις βουτιές του στην πισίνα. «Καλοκαιρινά ακροβατικά», σχολίασε πάνω στο βίντεο η ηθοποιός, ενώ στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι από τις περσινές».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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