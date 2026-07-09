Χάρης Χριστόπουλος: Έχω την ανείπωτη χαρά η μάνα των παιδιών μου να είναι η Ανίτα
Χάρης Χριστόπουλος: Έχω την ανείπωτη χαρά η μάνα των παιδιών μου να είναι η Ανίτα
Όταν ήμουν μικρός μόνο έτσι φανταζόμουν τη ζωή μου, μια τέτοια οικογένεια ονειρευόμουν, είπε ο φωτογράφος
Την ευγνωμοσύνη του για την ύπαρξη της Ανίτας Μπραντ στη ζωή του εξέφρασε ο Χάρης Χριστόπουλος, τονίζοντας πως είναι απίστευτα χαρούμενος που είναι εκείνη η μητέρα των παιδιών του.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρεις γιους με τον φωτογράφο να εξηγεί σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello, πως από μικρή ηλικία είχε ονειρευτεί τον εαυτό του πατέρα και συγκεκριμένα να έχει δημιουργήσει μία μεγάλη οικογένεια, όπως εν τέλει και έκανε.
Ο Χάρης Χριστόπουλος ανέφερε πως, επιθυμία του είναι να ταξιδεύουν με τη σύζυγο και τα παιδιά τους και να περνούν χρόνο στη φύση: «Όταν ήμουν μικρός, μόνο έτσι φανταζόμουν τη ζωή μου, μια τέτοια οικογένεια ονειρευόμουν. Διάβαζα πολύ “Μίκυ Μάους” και οι αγαπημένοι μου ήρωες ήταν ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι, τα τρία ανιψάκια του Ντόναλτ. Μάζευαν όλοι μαζί σίδερα, έβγαζαν λεφτά και έπαιρναν έτσι αυτοκίνητο. Έστησαν με κορμούς δέντρων σπιτάκια στα δάση και περνούσαν ωραία. Αυτό είχε αποτυπωθεί στο μυαλό μου. Έλεγα: “Δεν υπάρχει περίπτωση, αν κάνω παιδιά, να μην είμαστε όλοι μαζί. Θα ταξιδεύουμε και θα είμαστε συνεχώς στη φύση”. Με ευλόγησε ο Θεός να το κάνω πραγματικότητα αυτό και έχω την ανείπωτη χαρά η μάνα των παιδιών μου να είναι η Ανίτα».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως προσπαθεί να δημιουργήσει όμορφες παιδικές αναμνήσεις στους γιους του, που θα τις θυμούνται όταν μεγαλώσουν με θετικό πρόσημο: «Αυτό με συγκινεί καθώς τα πάντα στη ζωή είναι αναμνήσεις. Θέλω, όταν θα θυμούνται τον μπαμπά τους, να θυμούνται αυτά τα παιδικά χρόνια. Ο πραγματικός πλούτος είναι μόνο τα συναισθήματα και οι εικόνες».
Η Αννίτα Μπραντ και ο Χάρης Χριστόπουλος έχουν δημιουργήσει μια πενταμελή οικογένεια. Ο πρωτότοκος γιος τους, Χρήστος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020, ακολούθησε ο δεύτερος γιος τους τον Μάρτιο του 2022, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 ήρθε στον κόσμο και το τρίτο τους παιδί, το οποίο γεννήθηκε πρόωρα, στις 27 εβδομάδες κύησης.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρεις γιους με τον φωτογράφο να εξηγεί σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello, πως από μικρή ηλικία είχε ονειρευτεί τον εαυτό του πατέρα και συγκεκριμένα να έχει δημιουργήσει μία μεγάλη οικογένεια, όπως εν τέλει και έκανε.
Ο Χάρης Χριστόπουλος ανέφερε πως, επιθυμία του είναι να ταξιδεύουν με τη σύζυγο και τα παιδιά τους και να περνούν χρόνο στη φύση: «Όταν ήμουν μικρός, μόνο έτσι φανταζόμουν τη ζωή μου, μια τέτοια οικογένεια ονειρευόμουν. Διάβαζα πολύ “Μίκυ Μάους” και οι αγαπημένοι μου ήρωες ήταν ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι, τα τρία ανιψάκια του Ντόναλτ. Μάζευαν όλοι μαζί σίδερα, έβγαζαν λεφτά και έπαιρναν έτσι αυτοκίνητο. Έστησαν με κορμούς δέντρων σπιτάκια στα δάση και περνούσαν ωραία. Αυτό είχε αποτυπωθεί στο μυαλό μου. Έλεγα: “Δεν υπάρχει περίπτωση, αν κάνω παιδιά, να μην είμαστε όλοι μαζί. Θα ταξιδεύουμε και θα είμαστε συνεχώς στη φύση”. Με ευλόγησε ο Θεός να το κάνω πραγματικότητα αυτό και έχω την ανείπωτη χαρά η μάνα των παιδιών μου να είναι η Ανίτα».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως προσπαθεί να δημιουργήσει όμορφες παιδικές αναμνήσεις στους γιους του, που θα τις θυμούνται όταν μεγαλώσουν με θετικό πρόσημο: «Αυτό με συγκινεί καθώς τα πάντα στη ζωή είναι αναμνήσεις. Θέλω, όταν θα θυμούνται τον μπαμπά τους, να θυμούνται αυτά τα παιδικά χρόνια. Ο πραγματικός πλούτος είναι μόνο τα συναισθήματα και οι εικόνες».
Η Αννίτα Μπραντ και ο Χάρης Χριστόπουλος έχουν δημιουργήσει μια πενταμελή οικογένεια. Ο πρωτότοκος γιος τους, Χρήστος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020, ακολούθησε ο δεύτερος γιος τους τον Μάρτιο του 2022, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 ήρθε στον κόσμο και το τρίτο τους παιδί, το οποίο γεννήθηκε πρόωρα, στις 27 εβδομάδες κύησης.
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