Χάρης Ρώμας: Η Μάρω Κοντού ήταν παράδειγμα ανθρώπου, απέδειξε ότι μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας
Χάρης Ρώμας: Η Μάρω Κοντού ήταν παράδειγμα ανθρώπου, απέδειξε ότι μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας
Ο ηθοποιός έδωσε το παρών στο τελευταίο αντίο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου και μίλησε για την προσφορά της στον καλλιτεχνικό χώρο και στην κοινωνία
Παράδειγμα ανθρώπου, θεωρεί ο Χάρης Ρώμας πως ήταν η Μάρω Κοντού, καθώς απέδειξε ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής τους.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος έδωσε το «παρών» στην κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τόνισε πως η προσφορά της ήταν μεγάλη στον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.
Όπως ανέφερε ο Χάρης Ρώμας: «Η Μάρω Κοντού, που της φωνάζει "καλό ταξίδι" τόσος κόσμος και όλη η Ελλάδα αυτό της εύχεται αυτή τη στιγμή, εκτός από την καλλιτεχνική της προσφορά που τη γνωρίζουμε όλοι, είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά. Με τη στάση της ζωής της απέδειξε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, όλοι μας δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και γοητευτικοί, όπως ήταν η ίδια. Δεν είναι εύκολο, βέβαια, να είσαι τόσο γοητευτικός, αλλά μπορεί να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα ανθρώπου. Η Μάρω, ως προς αυτό, ήταν παράδειγμα ανθρώπου».
Δείτε το βίντεο
Η σορός της Μάρως Κοντού βρισκόταν από το πρωί της Παρασκευής στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή της πραγματοποιήθηκε αργότερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, με πρόσωπα από το θέατρο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο αλλά και την πολιτική να εκφωνούν επίκηδειους λόγους προς τιμήν της.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος έδωσε το «παρών» στην κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τόνισε πως η προσφορά της ήταν μεγάλη στον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.
Όπως ανέφερε ο Χάρης Ρώμας: «Η Μάρω Κοντού, που της φωνάζει "καλό ταξίδι" τόσος κόσμος και όλη η Ελλάδα αυτό της εύχεται αυτή τη στιγμή, εκτός από την καλλιτεχνική της προσφορά που τη γνωρίζουμε όλοι, είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά. Με τη στάση της ζωής της απέδειξε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, όλοι μας δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και γοητευτικοί, όπως ήταν η ίδια. Δεν είναι εύκολο, βέβαια, να είσαι τόσο γοητευτικός, αλλά μπορεί να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα ανθρώπου. Η Μάρω, ως προς αυτό, ήταν παράδειγμα ανθρώπου».
Δείτε το βίντεο
Η σορός της Μάρως Κοντού βρισκόταν από το πρωί της Παρασκευής στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή της πραγματοποιήθηκε αργότερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, με πρόσωπα από το θέατρο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο αλλά και την πολιτική να εκφωνούν επίκηδειους λόγους προς τιμήν της.
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