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Η Δούκισσα Νομικού φωτογραφίζεται «πριν το ηλιοβασίλεμα» με φόντο τη θάλασσα
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Δούκισσα Νομικού Φωτογραφίες

Η Δούκισσα Νομικού φωτογραφίζεται «πριν το ηλιοβασίλεμα» με φόντο τη θάλασσα

Το μοντέλο ανάρτησε μεταξύ άλλων στιγμιότυπα και βίντεο με τις βουτιές της στην πισίνα

Η Δούκισσα Νομικού φωτογραφίζεται «πριν το ηλιοβασίλεμα» με φόντο τη θάλασσα
1 ΣΧΟΛΙΟ
«Πριν το ηλιοβασίλεμα» πόζαρε η Δούκισσα Νομικού στο μέρος που επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές με την οικογένειά της.

Φορώντας μπλε μπικίνι και παρεό στο ίδιο χρώμα, το μοντέλο, στάθηκε σε ένα πέτρινο πεζούλι και φωτογραφήθηκε με φόντο τη θάλασσα. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε επίσης στιγμιότυπα και βίντεο με τις βουτιές που έκανε μαζί με τα παιδιά της στην πισίνα. «Πριν το ηλιοβασίλεμα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram


Η Δούκισσα Νομικού φωτογραφίζεται «πριν το ηλιοβασίλεμα» με φόντο τη θάλασσα
Η Δούκισσα Νομικού φωτογραφίζεται «πριν το ηλιοβασίλεμα» με φόντο τη θάλασσα
Η Δούκισσα Νομικού φωτογραφίζεται «πριν το ηλιοβασίλεμα» με φόντο τη θάλασσα
Η Δούκισσα Νομικού φωτογραφίζεται «πριν το ηλιοβασίλεμα» με φόντο τη θάλασσα
1 ΣΧΟΛΙΟ

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