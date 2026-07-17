Η τολμηρή φωτογραφία με την κόρη της Σίντι Κρόφορντ και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «The Shards»

The Shards» με τη δική της.

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Η παραγωγή του «The Shards» αποτελεί δημιουργία του Ράιαν Μέρφι και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπρετ Ίστον Έλις. Πρόκειται για μ

ια σκοτεινή ιστορία ενηλικίωσης με φόντο το Λος Άντζελες του 1981, όπου οι Γκέρμπερ και Ουόρνερ υποδύονται μαθήτριες ιδιωτικού σχολείου, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου.