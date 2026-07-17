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Η τολμηρή φωτογραφία με την κόρη της Σίντι Κρόφορντ και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «The Shards»
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Σίντι Κρόφορντ Κάια Γκέρμπερ

Η τολμηρή φωτογραφία με την κόρη της Σίντι Κρόφορντ και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «The Shards»

Η Κάια Γκέρμπερ έκανε μία ανάρτηση με τη Χέις Ουόρνερ στο πλαίσιο προώθησης της σειράς 

Η τολμηρή φωτογραφία με την κόρη της Σίντι Κρόφορντ και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «The Shards»
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία που προκάλεσε αίσθηση ανέβασε η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, καθώς άγγιζε  τη γλώσσα της συμπρωταγωνίστριάς της από το «The Shards» με τη δική της.

Η Κάια Γκέρμπερ δημοσίευσε την Πέμπτη 16 Ιουλίου διάφορα επιπλέον στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τη Χέις Ουόρνερ στο πλαίσιο προώθησης της νέας σειράς όπου πρωταγωνιστούν, μπροστά σε αφίσα billboard στο δυτικό Χόλιγουντ.

Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένες, κάνοντας γκριμάτσες και σε πιο αστείες πόζες, με την 24χρονη να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Επικοινωνώντας με το θείο».

Δείτε τις φωτογραφίες

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kaia (@kaiagerber)


Η τολμηρή φωτογραφία με την κόρη της Σίντι Κρόφορντ και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «The Shards»
Η τολμηρή φωτογραφία με την κόρη της Σίντι Κρόφορντ και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «The Shards»
Η τολμηρή φωτογραφία με την κόρη της Σίντι Κρόφορντ και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «The Shards»
Η τολμηρή φωτογραφία με την κόρη της Σίντι Κρόφορντ και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «The Shards»

Η παραγωγή του «The Shards» αποτελεί δημιουργία του Ράιαν Μέρφι και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπρετ Ίστον Έλις. Πρόκειται για μια σκοτεινή ιστορία ενηλικίωσης με φόντο το Λος Άντζελες του 1981, όπου οι Γκέρμπερ και Ουόρνερ υποδύονται μαθήτριες ιδιωτικού σχολείου, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου.
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

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